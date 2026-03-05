https://1prime.ru/20260305/ekspert-868033246.html

Эксперт назвала страны Ближнего Востока крупнейшими экспортерами фиников

05.03.2026

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке ставит под угрозу более чем две трети мирового экспорта фиников, а также 75% мирового экспорта инжира, выяснило РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Так, крупнейшими мировыми экспортерами фиников по итогам 2024 года (более свежих данных пока нет) стали активно участвующие или затронутые ближневосточным кризисом Саудовская Аравия (351 тысяча тонн), Иран (315 тысяч), Ирак (285 тысяч), ОАЭ (202 тысячи) и Алжир (168 тысяч тонн). Суммарно все страны Ближнего Востока за 2024 год экспортировали 1,3 миллиона тонн фиников - это 69,7% всего мирового объема экспорта этих плодов. Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко также напомнила о запрете Ирана на экспорт всей сельхозпродукции и питания. Поскольку Иран является одним из мировых лидеров по производству фиников, этот запрет может отразиться на импорте иранских товаров другими странами. "Россия за последние годы значительно нарастила импорт продовольствия из Ирана, поэтому привычные иранские бренды и сорта фиников могут временно исчезнуть с полок. Однако полностью российский рынок без фиников не останется - активизируются основные альтернативные источники поставок (Тунис, Турция)", - отметила эксперт. Ильяшенко добавила, что в случае с инжиром основные конкуренты Ирана на рынке - Турция, крупнейший мировой производитель, и страны Средиземноморья. "Именно эти направления станут ключевыми для замещения дефицита", - добавила она. По данным ФАО, главными экспортерами инжира в мире в 2024 году были Турция (87 тысяч тонн), Афганистан (32 тысячи), Иран (30 тысяч), а также Испания и Австрия (по 9 тысяч). При этом все страны Ближнего Востока за год суммарно экспортировали почти 159 тысяч тонн инжира - 75% мирового экспорта. "Таким образом, в ближайшие 2-3 месяца мы увидим адаптацию ритейла к новым условиям. Участники рынка, имевшие товарные запасы, будут их распродавать, а новые партии пойдут по измененным маршрутам. В случае продолжительного запрета на экспорт Ираном, к лету 2026 года сформируется новая структура рынка с доминированием альтернативных Ирану поставщиков", - заключила Ильяшенко. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

