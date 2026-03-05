https://1prime.ru/20260305/eksport-868033826.html

Российский экспорт ракообразных в Китай за 2025 год вырос на 10%

Российский экспорт ракообразных в Китай за 2025 год вырос на 10%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт ракообразных в Китай за 2025 год вырос на 10% в физическом выражении, до 50 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Китай в 2025 году нарастил импорт ракообразных из России на 10%. Согласно данным ГТУ КНР, в 2025 году Китай импортировал из России более 50 тысяч тонн ракообразных на сумму более 1,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Там уточнили, что в 2024 году объем закупок составлял чуть более 41 тысячи тонн на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, импорт ракообразных из России в Китай вырос на 10% в весе и 2% - в деньгах. Живые, свежие или охлажденные крабы в экспорте заняли долю более 85%, мороженые крабы - 8%, а мороженые креветки - 6%, добавили в центре. Также эксперты отметили, что еще в 2018 году российский экспорт ракообразных в Китай не превышал 231 миллион долларов.

2026

