Евро дешевеет к доллару после выхода статистики из еврозоны - 05.03.2026
Курс евро к доллару США
Евро дешевеет к доллару после выхода статистики из еврозоны
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг днем после выхода статистических показателей из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1616 доллара с 1,1633 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 157,24 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 98,96 пункта. Инвесторы оценивают опубликованную ранее в четверг макростатистику еврозоны. Так, объем розничных продаж в регионе в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста на 0,3%. Продолжает влиять на торги и ситуация вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это приводит к укреплению доллара как валюты-убежища.
14:06 05.03.2026
 
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг днем после выхода статистических показателей из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1616 доллара с 1,1633 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Доллар укрепляется к евро и иене как валюта-убежища
09:19
09:19
Курс доллара к иене поднимался до 157,24 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 98,96 пункта.
Инвесторы оценивают опубликованную ранее в четверг макростатистику еврозоны. Так, объем розничных продаж в регионе в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста на 0,3%.
Продолжает влиять на торги и ситуация вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Это приводит к укреплению доллара как валюты-убежища.
Цены на газ в Европе в начале торгов выросли почти на 12 процентов
11:09
11:09
 
Заголовок открываемого материала