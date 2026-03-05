https://1prime.ru/20260305/evro-868049404.html
Евро дешевеет к доллару после выхода статистики из еврозоны
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг днем после выхода статистических показателей из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1616 доллара с 1,1633 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 157,24 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 98,96 пункта. Инвесторы оценивают опубликованную ранее в четверг макростатистику еврозоны. Так, объем розничных продаж в регионе в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста на 0,3%. Продолжает влиять на торги и ситуация вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это приводит к укреплению доллара как валюты-убежища.
По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1616 доллара с 1,1633 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене поднимался до 157,24 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) рос на 0,15%, до 98,96 пункта.
Инвесторы оценивают опубликованную ранее в четверг макростатистику еврозоны. Так, объем розничных продаж в регионе в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста на 0,3%.
Продолжает влиять на торги и ситуация вокруг Ирана
. США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Это приводит к укреплению доллара как валюты-убежища.
