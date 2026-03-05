https://1prime.ru/20260305/evro-868049404.html

Евро дешевеет к доллару после выхода статистики из еврозоны

Евро дешевеет к доллару после выхода статистики из еврозоны - 05.03.2026, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару после выхода статистики из еврозоны

Курс евро к доллару снижается в четверг днем после выхода статистических показателей из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T14:06+0300

2026-03-05T14:06+0300

2026-03-05T14:06+0300

курс евро к доллару сша

рынок

сша

иран

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг днем после выхода статистических показателей из еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1616 доллара с 1,1633 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 157,24 иены с уровня прошлого закрытия в 157,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 98,96 пункта. Инвесторы оценивают опубликованную ранее в четверг макростатистику еврозоны. Так, объем розничных продаж в регионе в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста на 0,3%. Продолжает влиять на торги и ситуация вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это приводит к укреплению доллара как валюты-убежища.

https://1prime.ru/20260305/dollar-868038637.html

https://1prime.ru/20260305/gaz-868041797.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, иран, израиль