В Еврокомиссии заявили, что ведут переговоры с Украиной по "Дружбе"
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия ведет плотные переговоры с Украиной по инспекционной поездке для оценки состояния трубопровода "Дружба" и контролирует обеспечение альтернативных бесперебойных поставок в пострадавшие страны, сообщила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "ЕС находится в тесном контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжает сотрудничать с пострадавшими странами для обеспечения безопасности поставок", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
