Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Еврокомиссии заявили, что ведут переговоры с Украиной по "Дружбе" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/evrokomissiya-868056472.html
В Еврокомиссии заявили, что ведут переговоры с Украиной по "Дружбе"
В Еврокомиссии заявили, что ведут переговоры с Украиной по "Дружбе" - 05.03.2026, ПРАЙМ
В Еврокомиссии заявили, что ведут переговоры с Украиной по "Дружбе"
Еврокомиссия ведет плотные переговоры с Украиной по инспекционной поездке для оценки состояния трубопровода "Дружба" и контролирует обеспечение альтернативных... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T17:08+0300
2026-03-05T17:08+0300
газ
украина
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия ведет плотные переговоры с Украиной по инспекционной поездке для оценки состояния трубопровода "Дружба" и контролирует обеспечение альтернативных бесперебойных поставок в пострадавшие страны, сообщила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "ЕС находится в тесном контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжает сотрудничать с пострадавшими странами для обеспечения безопасности поставок", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
https://1prime.ru/20260305/slovakiya-868053314.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, ек, ес
Газ, УКРАИНА, ЕК, ЕС
17:08 05.03.2026
 
В Еврокомиссии заявили, что ведут переговоры с Украиной по "Дружбе"

Итконен: Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной по состоянию трубопровода "Дружба"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия ведет плотные переговоры с Украиной по инспекционной поездке для оценки состояния трубопровода "Дружба" и контролирует обеспечение альтернативных бесперебойных поставок в пострадавшие страны, сообщила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"ЕС находится в тесном контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжает сотрудничать с пострадавшими странами для обеспечения безопасности поставок", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"
16:05
 
ГазУКРАИНАЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала