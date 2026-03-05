Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европе грозит новый кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ - 05.03.2026
Европе грозит новый кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ
2026-03-05T11:01+0300
2026-03-05T11:01+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Европа может столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая ограничила судоходство в Ормузском проливе и усилила конкуренцию за поставки энергоресурсов, что также усугубляется низкими запасами газа в ЕС, пишет газета Financial Times. "Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на газ в Европе до самого высокого уровня с 2023 года в начале этой недели, что грозит континенту очередным энергетическим кризисом", - говорится в статье. По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе 3 марта превысили 780 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 февраля 2023 года. По итогам торгов 4 марта цена составила уже около 600 долларов, что все еще примерно на 53% выше, чем до эскалации, когда стоимость составляла 390 долларов. Издание также сообщает, что танкер со сжиженным природным газом (СПГ), который изначально направлялся во Францию, стал первым грузом в Атлантическом океане, перенаправившимся в Азию, что свидетельствует об усилении конкуренции за поставки. Все это накладывается на то время, когда особенно холодная зима истощила европейские запасы газа, указывается в материале. Как выяснило РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей для конца февраля за все время наблюдений. Вместе с этим на фоне ситуации вокруг Ирана катарская госкомпания-производитель сжиженного природного газа QatarEnergy объявила о форс-мажоре. Европа получает из Катара лишь около 10% своего СПГ, но если конкуренция за поставки поддержит цены, то это ускорит инфляцию и сдержит экономический рост, особенно в Италии и Германии, так как они в большей степени зависят от импорта СПГ, указано в статье. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
11:01 05.03.2026
 
Европе грозит новый кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ

FT: из-за эскалации на Ближнем Востоке Европа может столкнуться с энергетическим кризисом

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Европа может столкнуться с новым энергетическим кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая ограничила судоходство в Ормузском проливе и усилила конкуренцию за поставки энергоресурсов, что также усугубляется низкими запасами газа в ЕС, пишет газета Financial Times.
"Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на газ в Европе до самого высокого уровня с 2023 года в начале этой недели, что грозит континенту очередным энергетическим кризисом", - говорится в статье.
По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе 3 марта превысили 780 долларов за тысячу кубометров впервые со 2 февраля 2023 года. По итогам торгов 4 марта цена составила уже около 600 долларов, что все еще примерно на 53% выше, чем до эскалации, когда стоимость составляла 390 долларов.
Издание также сообщает, что танкер со сжиженным природным газом (СПГ), который изначально направлялся во Францию, стал первым грузом в Атлантическом океане, перенаправившимся в Азию, что свидетельствует об усилении конкуренции за поставки.
Все это накладывается на то время, когда особенно холодная зима истощила европейские запасы газа, указывается в материале. Как выяснило РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), запасы газа в подземных хранилищах Европы 28 февраля опустились ниже 30%, это один из самых низких показателей для конца февраля за все время наблюдений.
Вместе с этим на фоне ситуации вокруг Ирана катарская госкомпания-производитель сжиженного природного газа QatarEnergy объявила о форс-мажоре. Европа получает из Катара лишь около 10% своего СПГ, но если конкуренция за поставки поддержит цены, то это ускорит инфляцию и сдержит экономический рост, особенно в Италии и Германии, так как они в большей степени зависят от импорта СПГ, указано в статье.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
