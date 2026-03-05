Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снизились после публикации статистики - 05.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260305/evropa-868062711.html
Фондовые индексы Европы снизились после публикации статистики
Основные фондовые индексы Европы завершили четверг снижением после выхода статистики и корпоративной отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг снижением после выхода статистики и корпоративной отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,45% - до 10 413,94 пункта, французский CAC 40 - на 1,49%, до 8 045,80 пункта, немецкий DAX сократился на 1,61%, до 23 815,75 пункта. Ранее в четверг были опубликованы европейские статистические данные. Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста в 0,3%. Аналитики также обратили внимание на корпоративную отчётность ряда компаний. Бумаги немецкой фармацевтической компании Merck упали в цене на 8% после того, как компания представила свои прогнозы: по итогам наступившего года скорректированный показатель EBITDA ожидается на уровне 5,5-6 миллиардов евро. Стоимость акции немецкого почтового концерна DHL снизилась на 4,6%. По итогам квартала компания получила выручку в 22,093 миллиарда евро, что оказалось на 2,7% меньше показателя годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 22,78 миллиардов.
21:02 05.03.2026
 
Фондовые индексы Европы снизились после публикации статистики

Фондовые индексы Европы снизились после публикации статистики и корпоративных новостей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
График "Японские свечи". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг снижением после выхода статистики и корпоративной отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,45% - до 10 413,94 пункта, французский CAC 40 - на 1,49%, до 8 045,80 пункта, немецкий DAX сократился на 1,61%, до 23 815,75 пункта.
Ранее в четверг были опубликованы европейские статистические данные. Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста в 0,3%.
Аналитики также обратили внимание на корпоративную отчётность ряда компаний. Бумаги немецкой фармацевтической компании Merck упали в цене на 8% после того, как компания представила свои прогнозы: по итогам наступившего года скорректированный показатель EBITDA ожидается на уровне 5,5-6 миллиардов евро.
Стоимость акции немецкого почтового концерна DHL снизилась на 4,6%. По итогам квартала компания получила выручку в 22,093 миллиарда евро, что оказалось на 2,7% меньше показателя годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 22,78 миллиардов.
Сотрудник газоприемной станции - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%
