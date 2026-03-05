https://1prime.ru/20260305/evropa-868062711.html

Фондовые индексы Европы снизились после публикации статистики

2026-03-05T21:02+0300

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг снижением после выхода статистики и корпоративной отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,45% - до 10 413,94 пункта, французский CAC 40 - на 1,49%, до 8 045,80 пункта, немецкий DAX сократился на 1,61%, до 23 815,75 пункта. Ранее в четверг были опубликованы европейские статистические данные. Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в январе снизился на 0,1% по сравнению с декабрем при прогнозе роста в 0,3%. Аналитики также обратили внимание на корпоративную отчётность ряда компаний. Бумаги немецкой фармацевтической компании Merck упали в цене на 8% после того, как компания представила свои прогнозы: по итогам наступившего года скорректированный показатель EBITDA ожидается на уровне 5,5-6 миллиардов евро. Стоимость акции немецкого почтового концерна DHL снизилась на 4,6%. По итогам квартала компания получила выручку в 22,093 миллиарда евро, что оказалось на 2,7% меньше показателя годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 22,78 миллиардов.

