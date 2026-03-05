https://1prime.ru/20260305/finlyandiya-868031669.html

СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность аннулирования запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает телерадиокомпания Yle, ссылаясь на свои источники.Сейчас в Финляндии действует закон о ядерной энергии, который накладывает запрет на перемещение ядерного арсенала через страну."Ожидается, что правительство представит парламенту предложение о поправках в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) <…> возможно, уже на следующей неделе. Содержание законопроекта уже согласовано на политическом уровне", — сообщается в публикации.Как отмечает Yle, обсуждение по указанному вопросу связано с членством Финляндии в НАТО и текущей геополитической нестабильностью в регионе.

