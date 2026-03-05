Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия - 05.03.2026
Политика
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия - 05.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия
Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность аннулирования запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает телерадиокомпания Yle,... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T04:03+0300
2026-03-05T04:03+0300
политика
финляндия
нато
ядерное оружие
транзит
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность аннулирования запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает телерадиокомпания Yle, ссылаясь на свои источники.Сейчас в Финляндии действует закон о ядерной энергии, который накладывает запрет на перемещение ядерного арсенала через страну."Ожидается, что правительство представит парламенту предложение о поправках в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) &lt;…&gt; возможно, уже на следующей неделе. Содержание законопроекта уже согласовано на политическом уровне", — сообщается в публикации.Как отмечает Yle, обсуждение по указанному вопросу связано с членством Финляндии в НАТО и текущей геополитической нестабильностью в регионе.
финляндия
финляндия, нато, ядерное оружие, транзит
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ядерное оружие, транзит
04:03 05.03.2026
 
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия

Yle: Финляндия может снять запрет на транзит ядерного оружия

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность аннулирования запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает телерадиокомпания Yle, ссылаясь на свои источники.
Сейчас в Финляндии действует закон о ядерной энергии, который накладывает запрет на перемещение ядерного арсенала через страну.
"Ожидается, что правительство представит парламенту предложение о поправках в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) <…> возможно, уже на следующей неделе. Содержание законопроекта уже согласовано на политическом уровне", — сообщается в публикации.
Как отмечает Yle, обсуждение по указанному вопросу связано с членством Финляндии в НАТО и текущей геополитической нестабильностью в регионе.
ПолитикаФИНЛЯНДИЯНАТОядерное оружиетранзит
 
 
