https://1prime.ru/20260305/finlyandiya-868031669.html
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия - 05.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия
Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность аннулирования запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает телерадиокомпания Yle,... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T04:03+0300
2026-03-05T04:03+0300
2026-03-05T04:03+0300
политика
финляндия
нато
ядерное оружие
транзит
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность аннулирования запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает телерадиокомпания Yle, ссылаясь на свои источники.Сейчас в Финляндии действует закон о ядерной энергии, который накладывает запрет на перемещение ядерного арсенала через страну."Ожидается, что правительство представит парламенту предложение о поправках в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) <…> возможно, уже на следующей неделе. Содержание законопроекта уже согласовано на политическом уровне", — сообщается в публикации.Как отмечает Yle, обсуждение по указанному вопросу связано с членством Финляндии в НАТО и текущей геополитической нестабильностью в регионе.
https://1prime.ru/20260304/potentsial-868005113.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, нато, ядерное оружие, транзит
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ядерное оружие, транзит
СМИ: Финляндия планирует снять ограничение в отношении ядерного оружия
Yle: Финляндия может снять запрет на транзит ядерного оружия
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность аннулирования запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает телерадиокомпания Yle, ссылаясь на свои источники.
Сейчас в Финляндии действует закон о ядерной энергии, который накладывает запрет на перемещение ядерного арсенала через страну.
"Ожидается, что правительство представит парламенту предложение о поправках в закон (о ядерной энергии. — Прим. ред.) <…> возможно, уже на следующей неделе. Содержание законопроекта уже согласовано на политическом уровне", — сообщается в публикации.
Как отмечает Yle, обсуждение по указанному вопросу связано с членством Финляндии в НАТО и текущей геополитической нестабильностью в регионе.
МИД: НАТО наращивает ядерный потенциал, его могут направить против России