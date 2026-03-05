https://1prime.ru/20260305/frantsiya-868056767.html

Жесткое заявление Путина вызвало панику во Франции

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Франции необходимо немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так политик отреагировал на заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки уже сейчас."В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин предлагает немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успеет отреагировать! Ситуация изменилась! Давайте остановим эти идиотские и разрушительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США!" — написал он.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Энергокризис в ЕвропеВ конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.

