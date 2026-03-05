https://1prime.ru/20260305/gaz-868041797.html

Цены на газ в Европе в начале торгов выросли почти на 12 процентов

Цены на газ в Европе в начале торгов выросли почти на 12 процентов

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут почти на 12%, превышая 650 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 655,6 доллара (+11,8%). А по состоянию на 10.05 мск показатель составлял 639,7 доллара (+9,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 586,2 доллара за тысячу кубометров.

