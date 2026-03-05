Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% - 05.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 3% - до 603 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 649 долларов (+10,7%). Ценовой максимум составил 654,6 доллара (+11,7%), ценовой минимум - 577,9 доллара (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 603,2 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 586,2 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
20:51 05.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 3% - до 603 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 649 долларов (+10,7%). Ценовой максимум составил 654,6 доллара (+11,7%), ценовой минимум - 577,9 доллара (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 603,2 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 586,2 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Заголовок открываемого материала