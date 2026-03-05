https://1prime.ru/20260305/germaniya-868040956.html

В Германии разъяснили правила вывоза в Россию предметов роскоши

В Германии разъяснили правила вывоза в Россию предметов роскоши

БЕРЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Таможенные органы Германии разъяснили РИА Новости порядок применения санкций Евросоюза при вывозе в Россию предметов роскоши, подчеркнув, что запрет действует в том числе и на передачу в страну через третьих лиц, ограничения распространяются на изделия стоимостью свыше 300 евро за единицу. "Запрещается прямо или косвенно продавать, поставлять, перевозить или экспортировать предметы роскоши физическим или юридическим лицам, организациям или структурам в России либо для использования в России. Если иное не указано в перечне, запрет распространяется на товары стоимостью более 300 евро за штуку", - сообщили в пресс-службе федеральной таможни Германии. В ведомстве пояснили, что под "косвенными" поставками понимаются, в частности, передачи через третьих лиц и отправки товаров с расчетом, чтобы они в конечном итоге оказались в России или использовались на ее территории. Согласно разъяснениям европейских властей, предметы роскоши, подпадающие под запрет, перечислены в приложении к санкционному регламенту Евросоюза. В этот перечень входят такие группы товаров, как ювелирные изделия, часы, аксессуары, кожа и сумки, одежда, а также дорогостоящие вина и другие изделия, если их стоимость превышает установленные пороги. Помимо предметов роскоши под экспортные ограничения в Россию подпадают высокотехнологичная продукция, электроника и IT-компоненты, товары и технологии двойного назначения, оборудование для авиационной и морской отраслей, а также отдельные промышленные и химические товары. Как ранее сообщили РИА Новости в таможне Австрии, россиянам, вылетающим из этой страны с покупками дороже 300 евро за единицу, может грозить конфискация товаров и судебное разбирательство. Ограничения распространяются на предметы роскоши, в том числе сумки, ювелирные изделия и аксессуары. При выявлении таких товаров их изымают, а пассажира могут не допустить к вылету и привлечь к ответственности.

