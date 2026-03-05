Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице - 05.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260305/germaniya-868058223.html
Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице
Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице - 05.03.2026, ПРАЙМ
Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице
Бундестаг одобрил законопроект правительства, реформирующий систему выплат пособий по безработице в Германии. Трансляция велась на сайте бундестага. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T17:45+0300
2026-03-05T17:45+0300
германия
фридрих мерц
бундестаг
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бундестаг одобрил законопроект правительства, реформирующий систему выплат пособий по безработице в Германии. Трансляция велась на сайте бундестага. За законопроект проголосовал 321 депутат, против - 268, двое воздержались. Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразили поддержку законопроекту, в то время как "Зеленые", "Левые" и "Альтернатива для Германии" выступили против. Законопроект подразумевает преобразование пособия по безработице Bürgergeld в так называемое базовое пособие Grundsicherung. Целью реформы является усилить давление на получателей социальных пособий, стимулируя их к трудоустройству. Проект включает в себя более строгие правила для получателей пособий, касающиеся аренды жилья, средств на жизнь и санкций за уклонение от трудоустройства. Как раннее пояснил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, при выплате пособия по безработице государство будет исходить в первую очередь из того, стремится ли его получатель вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости, то это обернется для него значительным снижением выплат вплоть до их полного прекращения. Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение базового социального пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
германия
германия, фридрих мерц, бундестаг, мировая экономика
ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Бундестаг, Мировая экономика
17:45 05.03.2026
 
Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице

Бундестаг одобрил проект, реформирующий систему выплаты пособий по безработице

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бундестаг одобрил законопроект правительства, реформирующий систему выплат пособий по безработице в Германии. Трансляция велась на сайте бундестага.
За законопроект проголосовал 321 депутат, против - 268, двое воздержались. Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразили поддержку законопроекту, в то время как "Зеленые", "Левые" и "Альтернатива для Германии" выступили против.
Законопроект подразумевает преобразование пособия по безработице Bürgergeld в так называемое базовое пособие Grundsicherung. Целью реформы является усилить давление на получателей социальных пособий, стимулируя их к трудоустройству. Проект включает в себя более строгие правила для получателей пособий, касающиеся аренды жилья, средств на жизнь и санкций за уклонение от трудоустройства.
Как раннее пояснил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, при выплате пособия по безработице государство будет исходить в первую очередь из того, стремится ли его получатель вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости, то это обернется для него значительным снижением выплат вплоть до их полного прекращения.
Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение базового социального пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
Заправка автомобиля
В Германии цены на бензин и дизель перевалили за два евро
Вчера, 19:13
 
ГЕРМАНИЯФридрих МерцБундестагМировая экономика
 
 
