Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице

05.03.2026

Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице - 05.03.2026, ПРАЙМ

Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице

Бундестаг одобрил законопроект правительства, реформирующий систему выплат пособий по безработице в Германии. Трансляция велась на сайте бундестага. | 05.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бундестаг одобрил законопроект правительства, реформирующий систему выплат пособий по безработице в Германии. Трансляция велась на сайте бундестага. За законопроект проголосовал 321 депутат, против - 268, двое воздержались. Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразили поддержку законопроекту, в то время как "Зеленые", "Левые" и "Альтернатива для Германии" выступили против. Законопроект подразумевает преобразование пособия по безработице Bürgergeld в так называемое базовое пособие Grundsicherung. Целью реформы является усилить давление на получателей социальных пособий, стимулируя их к трудоустройству. Проект включает в себя более строгие правила для получателей пособий, касающиеся аренды жилья, средств на жизнь и санкций за уклонение от трудоустройства. Как раннее пояснил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, при выплате пособия по безработице государство будет исходить в первую очередь из того, стремится ли его получатель вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости, то это обернется для него значительным снижением выплат вплоть до их полного прекращения. Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение базового социального пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.

