В Госдуме рассказали, когда нужно менять шины

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Законодательно закрепленной даты смены зимней резины автомобиля на летнюю в России нет, поэтому водителям нужно ориентироваться на погоду и менять шины, когда около недели держится стабильно плюсовая температура не ниже пяти градусов, а ночью нет заморозков, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Парламентарий напомнил, что согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в России с 1 июня по 31 августа запрещена эксплуатация шипованных шин, а с 1 декабря по конец февраля не допускается использование летних. Он добавил, что с 2023 года штраф за несоответствие шин сезону по статье 12.5 КоАП РФ составляет 500 рублей. "Важно понимать: закон не устанавливает конкретную дату, когда нужно "переобуться" весной. В межсезонье выбирает водитель, который должен ориентироваться на погоду, и главный ориентир - среднесуточная температура. Если около недели температура стабильно плюсовая, не менее +5 градусов, а ночью нет заморозков - пора", - сказал Федяев. По его словам, важнее именно ночные температуры, поэтому "лучше не торопиться": лучше подождать, чем выехать утром на летней резине на обледеневшую дорогу. "Для сибирских регионов сроки традиционно сдвигаются, чаще это конец апреля - май. Например, в моем родном Кузбассе весна часто преподносит сюрпризы в виде возвратных заморозков даже в конце весны, поэтому спешить с "переобувкой" точно не стоит", - заключил он.

