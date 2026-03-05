https://1prime.ru/20260305/gosduma-868032032.html

В Госдуме предложили обязать цветочные магазины раскрывать цены на цветы

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил обязать цветочные магазины и маркетплейсы раскрывать структуру ценообразования на цветы в праздничный период, включая закупочную цену, транспортные расходы и торговую наценку. "Когда тюльпан, который в обычный день стоит 80 рублей, 8 марта продают за 200, это называется грабеж средь бела дня. И обидно не то, что перекупщики наживаются на прекрасном дне. Обидно, что мужчина, который хочет порадовать жену, маму, дочь, вынужден либо брать кредит на букет, либо чувствовать себя нищебродом. Праздник не должен быть роскошью. Предлагаю обязать цветочные сети, магазины и маркетплейсы раскрывать структуру ценообразования в праздничный период: закупочная цена, транспортные расходы, торговая наценка", - сказал Свищев. Парламентарий считает, что такая информация должна быть доступна потребителю по требованию или через QR-код на ценнике. Свищев также предложил установить для периодов повышенного спроса - 8 марта, 1 сентября, День учителя - рекомендуемый уровень торговой наценки - не более 50% от закупочной цены. Согласно задумке, контроль за соблюдением предлагается возложить на ФАС России с возможностью наложения штрафов за систематические нарушения. "Коллеги из других фракций уже предложили "потолок" цен. Я вижу решение иначе: давайте сделаем рынок прозрачным. Пусть каждый покупатель видит: вот закупочная цена, вот транспорт, вот наценка. И пусть сам решает, идти к тому, кто накрутил 200%, или к честному продавцу. А в целом наша задача - поддержать российских производителей, чтобы через пару лет мы покупали тюльпаны не по зарубежному курсу, а по разумной, отечественной цене. Чтобы 8 марта оставался праздником весны, а не днем спекулянта", - заключил он.

