Аналитик рассказал о росте сроков задержки грузов из порта ОАЭ Джабаль Али
Аналитик рассказал о росте сроков задержки грузов из порта ОАЭ Джабаль Али
2026-03-05T15:46+0300
бизнес
мировая экономика
оаэ
персидский залив
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Отправление грузов из порта ОАЭ Джабаль Али (Jebel Ali) на фоне эскалации ближневосточного конфликта задерживается в среднем на 4,2 суток против 0,72 суток до начала конфликта, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН, руководитель логистического портала Cargotime.ru Максим Абрамов. "В самой акватории Ормуза ситуация развивается еще более остро. Ограничения на вход и выход судов привели к стремительному росту задержек: отправления из крупнейшего порта ОАЭ Jebel Ali сейчас опаздывают в среднем на 4,2 суток против 0,72 суток до начала конфликта, а прибытия - на 5,7 суток против прежних 1,79 суток", - рассказал аналитик. При этом Абрамов добавил, что полной остановки логистики на фоне ситуации в Персидском заливе не происходит. Это связано с тем, что после логистических кризисов последних лет морские линии уже адаптировали маршруты и распределили флот между альтернативными направлениями. "По нашим данным, у ряда крупных перевозчиков рост задержек пока остается умеренным. Например, у глобальной логистической компании MSC средняя потеря времени составляет около полутора суток, у японского перевозчика ONE - около 2,5 суток. Даже у компаний, где рост оказался более заметным, например, у южнокорейской HMM, средние отклонения пока находятся в пределах примерно недели", - отметил эксперт.
оаэ
персидский залив
