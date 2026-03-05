https://1prime.ru/20260305/ikra-868059601.html

Россияне удвоили покупки красной икры за масленичную неделю

Россияне удвоили покупки красной икры за масленичную неделю - 05.03.2026, ПРАЙМ

Россияне удвоили покупки красной икры за масленичную неделю

Красная икра стала фаворитом среди блинных начинок на масленичную неделю - россияне купили ее в два раза больше, чем на предыдущей неделе, 143,7 тонны,... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T18:25+0300

2026-03-05T18:25+0300

2026-03-05T18:25+0300

бизнес

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83399/61/833996187_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_e798e09332c05e2ad8d2984da0469247.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Красная икра стала фаворитом среди блинных начинок на масленичную неделю - россияне купили ее в два раза больше, чем на предыдущей неделе, 143,7 тонны, рассказали РИА Новости в пресс-службе системы "Честный знак". "Главным фаворитом праздника неожиданно стала красная икра. За масленичную неделю россияне купили 143,7 тонны этого деликатеса - это более чем вдвое (+109%) превышает показатель предыдущей недели (68,6 тонны)", - посчитали в компании по данным, собранным с касс магазинов по всей стране. Главным потребителем икры стала столица: здесь на каждые 10 тысяч жителей за масленичную неделю пришлось более 45 килограммов этого деликатеса. Второе место занял Чукотский автономный округ с результатом 30 килограммов. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где на 10 тысяч человек купили 22 килограмма икры. Также в список самых популярных блинных начинок вошли сгущенное молоко и варенье - их продажи увеличились на 75% и 42% соответственно. Сметаны купили на 15,9% больше - до 11,7 тысяч тонн, а творог наоборот показал отрицательную динамику - его продажи снизились на 4,6%. Активно рос спрос и на ингридиенты для приготовления блинов: продажи молока выросли на 12%, до 99,6 тысячи тонн, кефира - на 8%, до 17,2 тысячи тонн, сливочного масла - на 2,5%, до 4,4 тысячи тонн.

https://1prime.ru/20260221/eksperty-867690348.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество