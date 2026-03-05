https://1prime.ru/20260305/indeks-868036466.html

Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за американскими рынками

Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за американскими рынками - 05.03.2026

Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за американскими рынками

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром растут вслед за биржами США, при этом позитив на рынках может быть краткосрочным | 05.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром растут вслед за биржами США, при этом позитив на рынках может быть краткосрочным из-за высокой вероятности усиления геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,84% - до 4 116,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,6%, до 2 683,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 25 469 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,41%, до 8 937,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,35%, до 55 519,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 9,97%, до 5 601,14 пункта. Мировые инвесторы следят за динамикой на биржах США. По итогам торгов среды американский технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, показал заметную положительную динамику, увеличившись на 1,29%, индексы Dow Jones и S&P 500 также выросли - на 0,49% и 0,78% соответственно. "Геополитические риски могут очень быстро усилиться, поэтому любой рост, который мы наблюдаем сегодня утром на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, может быть краткосрочным", - цитирует агентство Рейтер менеджера по торговле Moomoo в Австралии и Новой Зеландии Пако Чоу (Paco Chow). Прогноз остается осторожным до восстановления поставок нефти в мире, добавил эксперт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

иран

2026

Новости

