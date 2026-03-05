Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Ирана заявили, что не пропустят через Ормузский пролив торговые суда - 05.03.2026, ПРАЙМ
В МИД Ирана заявили, что не пропустят через Ормузский пролив торговые суда
В МИД Ирана заявили, что не пропустят через Ормузский пролив торговые суда - 05.03.2026, ПРАЙМ
В МИД Ирана заявили, что не пропустят через Ормузский пролив торговые суда
Иран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли своих противников, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. | 05.03.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
мид
СТАМБУЛ, 5 мар – ПРАЙМ. Иран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли своих противников, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. "Мы не хотим оказывать поддержку нашим врагам. Поэтому мы не разрешаем проход через Ормузский пролив какого-либо торгового судна или военного корабля наших противников. Мы сейчас в состоянии войны", - заявил Гарибабади турецкому телеканалу Ahaber. Ормузский пролив находится под контролем Ирана, исламская республика не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран, сообщила ранее служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) по связям с общественностью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
ормузский пролив
сша
мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, мид
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США, МИД
13:00 05.03.2026
 
В МИД Ирана заявили, что не пропустят через Ормузский пролив торговые суда

Гарибабади: Иран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда противников

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
СТАМБУЛ, 5 мар – ПРАЙМ. Иран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли своих противников, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
"Мы не хотим оказывать поддержку нашим врагам. Поэтому мы не разрешаем проход через Ормузский пролив какого-либо торгового судна или военного корабля наших противников. Мы сейчас в состоянии войны", - заявил Гарибабади турецкому телеканалу Ahaber.
Иранский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) F-365 - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей
07:25
Ормузский пролив находится под контролем Ирана, исламская республика не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран, сообщила ранее служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) по связям с общественностью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
"Трудно сдержать". Запад охватила паника в ожидании удара со стороны Ирана
02:29
 
Мировая экономикаИРАНОрмузский проливСШАМИД
 
 
