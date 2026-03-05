https://1prime.ru/20260305/iran-868045637.html
В МИД Ирана заявили, что не пропустят через Ормузский пролив торговые суда
В МИД Ирана заявили, что не пропустят через Ормузский пролив торговые суда
СТАМБУЛ, 5 мар – ПРАЙМ. Иран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли своих противников, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. "Мы не хотим оказывать поддержку нашим врагам. Поэтому мы не разрешаем проход через Ормузский пролив какого-либо торгового судна или военного корабля наших противников. Мы сейчас в состоянии войны", - заявил Гарибабади турецкому телеканалу Ahaber. Ормузский пролив находится под контролем Ирана, исламская республика не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран, сообщила ранее служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) по связям с общественностью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
