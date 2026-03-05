СМИ резко отреагировали на предупреждение Западу от Путина
Sohu: заявление Путина сорвало план ЕС отказаться от газа России
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин фактически разрушил стратегию Евросоюза по постепенному отказу от российского газа, пишет Sohu.
"Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году, Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. <…> Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, в Брюсселе пытались выстроить расчеты таким образом, чтобы отказаться от российских энергоресурсов без серьезных последствий для собственной экономики, однако эта стратегия оказалась ошибочной.
"Президент нанес смертельный удар по слабому месту ЕС. Европа использует политику как оружие, вводя санкции, а Москва просто использует торговую логику", — подчеркивается в материале.
Как отмечает Sohu, Кремль сделал взвешенный стратегический ход: Европа продолжает вводить ограничения против российской энергетики, тогда как развивающиеся экономики готовы приобретать ресурсы без политических условий.
Энергокризис в Европе
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетическая система Евросоюза сталкивается с серьезными структурными трудностями и нехваткой природных ресурсов, несмотря на заявления о полной замене российского топлива. Так, стоимость газа в ЕС остается в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
