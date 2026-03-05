https://1prime.ru/20260305/jakutija-868033920.html
"Якутия" запускает чартеры из Владивостока в китайский Ичан
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур" с 14 марта запускают чартеры из Владивостока в китайский Ичан, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Весной в Ичан "на горы Аватара" - из аэропорта Владивосток. Аэропорт Владивосток открывает новое направление – Ичан (КНР). С 14 марта чартерные рейсы по маршруту Владивосток – Ичан будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100 по субботам", - говорится в сообщении.
Время в пути составит три часа 50 минут.
Полетная программа запущена авиакомпанией "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур".
Ичан расположен рядом с национальным парком Чжанцзяцзе, знаменитые каменные столбы которого стали прообразом ландшафтов в фильме "Аватар".
