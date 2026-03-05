Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Якутия" запускает чартеры из Владивостока в китайский Ичан - 05.03.2026
"Якутия" запускает чартеры из Владивостока в китайский Ичан
"Якутия" запускает чартеры из Владивостока в китайский Ичан - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Якутия" запускает чартеры из Владивостока в китайский Ичан
Авиакомпании "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур" с 14 марта запускают чартеры из Владивостока в китайский Ичан, сообщает международный аэропорт... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T06:00+0300
2026-03-05T06:00+0300
туризм
бизнес
россия
владивосток
китай
кнр
ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур" с 14 марта запускают чартеры из Владивостока в китайский Ичан, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Весной в Ичан "на горы Аватара" - из аэропорта Владивосток. Аэропорт Владивосток открывает новое направление – Ичан (КНР). С 14 марта чартерные рейсы по маршруту Владивосток – Ичан будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100 по субботам", - говорится в сообщении. Время в пути составит три часа 50 минут. Полетная программа запущена авиакомпанией "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур". Ичан расположен рядом с национальным парком Чжанцзяцзе, знаменитые каменные столбы которого стали прообразом ландшафтов в фильме "Аватар".
владивосток
китай
кнр
туризм, бизнес, россия, владивосток, китай, кнр
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, КИТАЙ, КНР
06:00 05.03.2026
 
"Якутия" запускает чартеры из Владивостока в китайский Ичан

"Якутия" и "Капитал Тур" запускают чартеры из Владивостока в китайский Ичан

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур" с 14 марта запускают чартеры из Владивостока в китайский Ичан, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Весной в Ичан "на горы Аватара" - из аэропорта Владивосток. Аэропорт Владивосток открывает новое направление – Ичан (КНР). С 14 марта чартерные рейсы по маршруту Владивосток – Ичан будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100 по субботам", - говорится в сообщении.
Время в пути составит три часа 50 минут.
Полетная программа запущена авиакомпанией "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур".
Ичан расположен рядом с национальным парком Чжанцзяцзе, знаменитые каменные столбы которого стали прообразом ландшафтов в фильме "Аватар".
 
ТуризмБизнесРОССИЯВладивостокКИТАЙКНР
 
 
