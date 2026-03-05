"Якутия" запускает чартеры из Владивостока в китайский Ичан

https://1prime.ru/20260305/jakutija-868033920.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – ПРАЙМ. Авиакомпании "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур" с 14 марта запускают чартеры из Владивостока в китайский Ичан, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Весной в Ичан "на горы Аватара" - из аэропорта Владивосток. Аэропорт Владивосток открывает новое направление – Ичан (КНР). С 14 марта чартерные рейсы по маршруту Владивосток – Ичан будут выполняться на самолётах Sukhoi Superjet 100 по субботам", - говорится в сообщении. Время в пути составит три часа 50 минут. Полетная программа запущена авиакомпанией "Якутия" совместно с туроператором "Капитал Тур". Ичан расположен рядом с национальным парком Чжанцзяцзе, знаменитые каменные столбы которого стали прообразом ландшафтов в фильме "Аватар".

