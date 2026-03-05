Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/kallas-868062858.html
ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас
ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас - 05.03.2026, ПРАЙМ
ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас
Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, признала в ходе выступления в Цюрихе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T21:16+0300
2026-03-05T21:16+0300
мировая экономика
европа
запад
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - ПРАЙМ. Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, признала в ходе выступления в Цюрихе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Но есть и другой аспект - экономическая сила. Европа была экономической силой, но мы многое теряем, потому что недостаточно конкурентоспособны. Поэтому мы также работаем в этом направлении. Один из элементов - сокращение бюрократии и создание условий для наших компаний, чтобы Европа оставалась экономической силой", - сказала она. Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения и персональные санкции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20260305/germaniya-868058223.html
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, запад, кая каллас, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЗАПАД, Кая Каллас, ЕС
21:16 05.03.2026
 
ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас

Глава дипломатии Каллас заявила, что ЕС теряет позиции как экономическая сила

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - ПРАЙМ. Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, признала в ходе выступления в Цюрихе глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Но есть и другой аспект - экономическая сила. Европа была экономической силой, но мы многое теряем, потому что недостаточно конкурентоспособны. Поэтому мы также работаем в этом направлении. Один из элементов - сокращение бюрократии и создание условий для наших компаний, чтобы Европа оставалась экономической силой", - сказала она.
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения и персональные санкции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Бундестаг одобрил проект, реформирующий выплаты пособий по безработице
17:45
 
Мировая экономикаЕВРОПАЗАПАДКая КалласЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала