https://1prime.ru/20260305/kallas-868062858.html

ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас

ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас - 05.03.2026, ПРАЙМ

ЕС теряет позиции как экономическая сила, признала Каллас

Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, признала в ходе выступления в Цюрихе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T21:16+0300

2026-03-05T21:16+0300

2026-03-05T21:16+0300

мировая экономика

европа

запад

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - ПРАЙМ. Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, признала в ходе выступления в Цюрихе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Но есть и другой аспект - экономическая сила. Европа была экономической силой, но мы многое теряем, потому что недостаточно конкурентоспособны. Поэтому мы также работаем в этом направлении. Один из элементов - сокращение бюрократии и создание условий для наших компаний, чтобы Европа оставалась экономической силой", - сказала она. Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения и персональные санкции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20260305/germaniya-868058223.html

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, запад, кая каллас, ес