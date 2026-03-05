Жителя Камчатки оштрафовали за переводы денег экстремистской организации

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. Суд назначил крупный штраф жителю Петропавловска-Камчатского за ежемесячные переводы денег организации, признанной в России... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T02:19+0300
2026-03-05T02:19+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. Суд назначил крупный штраф жителю Петропавловска-Камчатского за ежемесячные переводы денег организации, признанной в России экстремистской, сообщает объединенная пресс-служба судов Камчатского края. "По решению суда житель Петропавловска-Камчатского заплатит крупный штраф за финансирование экстремистской деятельности", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина в течение полугода переводил денежные средства в поддержку общественной организации, ликвидированной в 2021 году в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Он оформил соответствующую подписку в интернете, и деньги с его счёта списывались на эти цели ежемесячно в автоматическом режиме. Переводы прекратились только после того, как представители организации попросили перечислять средства не в рублях, а в криптовалюте, поскольку их прежний счёт был заблокирован. С этим условием фигурант не согласился. Впоследствии о финансовых операциях стало известно правоохранительным органам. Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Петропавловск-Камчатский городской суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учёл положительные характеристики с места жительства и работы, отсутствие судимостей, возраст подсудимого, частичное признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств.
