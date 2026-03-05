Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке впервые задействовали новую высокопроходимую технику - 05.03.2026, ПРАЙМ
На Камчатке впервые задействовали новую высокопроходимую технику
На Камчатке впервые задействовали новую высокопроходимую технику - 05.03.2026, ПРАЙМ
На Камчатке впервые задействовали новую высокопроходимую технику
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. Спасательные и экстренные службы Камчатки провели учения по работе в условиях сильных циклонов, впервые задействовав новую... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T03:10+0300
2026-03-05T03:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868030842.jpg?1772669431
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. Спасательные и экстренные службы Камчатки провели учения по работе в условиях сильных циклонов, впервые задействовав новую высокопроходимую технику, поступившую в регион после обращения губернатора Владимира Солодова к президенту России Владимиру Путину, сообщает правительство Камчатского края. Специалисты отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия в сложных погодных условиях на новых снегоболотоходах "Бобр" и вездеходе "Алеут". "Глава МЧС РФ Александр Куренков во исполнение поручения президента России принял решение о существенном пополнении парка техники Камчатского края. Учения показали, что эти машины действительно востребованы и эффективны", — цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова. В ходе тренировок спасатели смоделировали наиболее критические для полуострова ситуации: доставку бригад скорой помощи к пациентам в отдаленные районы, эвакуацию жителей, тушение пожаров и ликвидацию последствий столкновения снегоходов. Новая техника позволила значительно ускорить развертывание противопожарных средств и одновременно доставить спасательную группу и эвакуировать пострадавших. Поступление вездеходов стало возможным благодаря договоренностям краевых властей с МЧС России. Техника специально предназначена для эксплуатации в суровых климатических и сложных рельефных условиях Камчатки. Все выводы, сделанные по итогам учений, лягут в основу постоянных регламентов работы оперативных служб в период циклонов. В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячных норм осадков или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.
03:10 05.03.2026
 
На Камчатке впервые задействовали новую высокопроходимую технику

На Камчатке провели учения по работе в условиях сильных циклонов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар – РИА Новости. Спасательные и экстренные службы Камчатки провели учения по работе в условиях сильных циклонов, впервые задействовав новую высокопроходимую технику, поступившую в регион после обращения губернатора Владимира Солодова к президенту России Владимиру Путину, сообщает правительство Камчатского края.
Специалисты отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия в сложных погодных условиях на новых снегоболотоходах "Бобр" и вездеходе "Алеут".
"Глава МЧС РФ Александр Куренков во исполнение поручения президента России принял решение о существенном пополнении парка техники Камчатского края. Учения показали, что эти машины действительно востребованы и эффективны", — цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова.
В ходе тренировок спасатели смоделировали наиболее критические для полуострова ситуации: доставку бригад скорой помощи к пациентам в отдаленные районы, эвакуацию жителей, тушение пожаров и ликвидацию последствий столкновения снегоходов. Новая техника позволила значительно ускорить развертывание противопожарных средств и одновременно доставить спасательную группу и эвакуировать пострадавших.
Поступление вездеходов стало возможным благодаря договоренностям краевых властей с МЧС России. Техника специально предназначена для эксплуатации в суровых климатических и сложных рельефных условиях Камчатки. Все выводы, сделанные по итогам учений, лягут в основу постоянных регламентов работы оперативных служб в период циклонов.
В конце декабря – первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячных норм осадков или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.
 
