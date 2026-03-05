Застрявшим в Катаре российским туристам не дают вывозные рейсы

https://1prime.ru/20260305/katar-868029100.html

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российским туристам, застрявшим в Катаре, не дают вывозные рейсы, многие люди сами планируют маршруты выезда через Саудовскую Аравию, рассказал РИА Новости турист Алексей. "Каждый день в 9 утра нам обещают новую информацию по поводу открытия аэропорта, и каждый день говорится, что аэропорт закрыт и все рейсы на сегодня отменены. Так уже живем пятый день в надежде, что завтра будет другой статус", - сказал Алексей. Он отметил, что российские туристы, также застрявшие в Катаре, создали Telegram-канал для внутренней координации, который уже насчитывает более 180 человек. Он позволяет людям оперативнее, чем официальные источники, распространять информацию, и принимать действия. Собеседник агентства пояснил, что туристы вынуждены самостоятельно планировать свой выезд в Саудовскую Аравию с целью дальнейшего вылета в Стамбул или Каир. Некоторые уже начали оформлять визы. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

