Китай ожидает, что прирост расходов на НИОКР превысит 7%

Китай ожидает, что прирост расходов на НИОКР превысит 7%

2026-03-05T04:53+0300

экономика

китай

пекин

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай ожидает, что среднегодовой прирост расходов на НИОКР превысит 7%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "В полной мере учитывая тенденцию роста инвестиций в НИОКР и инвестиционные возможности предприятий, мы ожидаем, что среднегодовой прирост расходов на НИОКР в масштабах всей страны составит более 7% и будет совпадать с показателем, намеченным на период 14-й пятилетней программы, гарантируя тем самым сохранение интенсивности инвестиций", - говорится в докладе. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

