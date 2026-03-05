https://1prime.ru/20260305/kitaj-868032682.html

Китай планирует снизить углеродоемкость ВВП на 17%

Китай планирует снизить углеродоемкость ВВП на 17% - 05.03.2026, ПРАЙМ

Китай планирует снизить углеродоемкость ВВП на 17%

Власти Китая планируют снизить углеродоемкость ВВП на 17%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T04:56+0300

2026-03-05T04:56+0300

2026-03-05T04:56+0300

экономика

мировая экономика

китай

пекин

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868032682.jpg?1772675780

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Власти Китая планируют снизить углеродоемкость ВВП на 17%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта. "Мы поставили цель снизить углеродоемкость ВВП в общей сложности на 17%, чтобы последовательно содействовать зеленой и низкоуглеродной трансформации в ключевых сферах", - говорится в докладе. Комиссия по развитию и реформам КНР в октябре 2021 года опубликовала план по достижению углеродного пика к 2030 году. В плане намечены десять основных задач, которые Китай должен выполнить для достижения плана. К 2060 году Китай должен достичь углеродной нейтральности.

китай

пекин

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, пекин, кнр