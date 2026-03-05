https://1prime.ru/20260305/kitaj-868032682.html
Китай планирует снизить углеродоемкость ВВП на 17%
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Власти Китая планируют снизить углеродоемкость ВВП на 17%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
"Мы поставили цель снизить углеродоемкость ВВП в общей сложности на 17%, чтобы последовательно содействовать зеленой и низкоуглеродной трансформации в ключевых сферах", - говорится в докладе.
Комиссия по развитию и реформам КНР в октябре 2021 года опубликовала план по достижению углеродного пика к 2030 году. В плане намечены десять основных задач, которые Китай должен выполнить для достижения плана. К 2060 году Китай должен достичь углеродной нейтральности.
