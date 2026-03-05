Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году - 05.03.2026
Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году
Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году - 05.03.2026, ПРАЙМ
Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году
Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского... | 05.03.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Объем производства зерна достигнет приблизительно 700 миллионов тонн", - говорится в документе. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
04:56 05.03.2026
 
Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году

Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"Объем производства зерна достигнет приблизительно 700 миллионов тонн", - говорится в документе.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙПекин
 
 
