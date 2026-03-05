https://1prime.ru/20260305/kitaj-868032754.html

Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году

Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году

2026-03-05T04:56+0300

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай намерен произвести около 700 миллионов тонн зерна в 2026 году, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Объем производства зерна достигнет приблизительно 700 миллионов тонн", - говорится в документе. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

2026

