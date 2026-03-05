https://1prime.ru/20260305/kitaj-868032943.html

Китай продолжит содействовать стабилизации рынка недвижимости

Китай продолжит содействовать стабилизации рынка недвижимости

2026-03-05T04:56+0300

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Китай продолжит содействовать стабилизации рынка недвижимости, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Концентрировать силы на стабилизации рынка недвижимости", - говорится в документе о планах развития страны на 2026 год. Отмечается, что для этого необходимо в соответствии с реальными условиями конкретных городов контролировать прирост, уменьшать избыточное предложение и оптимизировать структуру предложения. Кризис на китайском рынке недвижимости начался с банкротства застройщика Evergrande Group в результате рекордной задолженности. Кредиторы хотели взыскать с компании в общей сумме более 13 миллиардов долларов. Глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар в апреле 2024 года заявлял, что Китаю необходимо как можно скорее справиться с кризисом на рынке недвижимости и его влиянием на государственные финансы. С конца сентября 2024 года Китай ввел в действие пакет дополнительных политических мер, в том числе в сфере недвижимости, и эмиссию специальных сверхдолгосрочных гособлигаций для стимулирования внутреннего спроса и усиления экономического роста. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

2026

