Китай направит все силы на формирование мощного внутреннего рынка

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Китай в 2026 году намерен направить все силы на формирование мощного внутреннего рынка, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"Направлять все силы на формирование мощного внутреннего рынка. Неизменно сохраняя ведущую роль внутреннего спроса, следует в едином порядке планировать работу по стимулированию потребления и увеличению инвестиций, создавать новое пространство для расширения внутреннего спроса, эффективнее использовать преимущества сверхмасштабного внутреннего рынка Китая", - говорится в документе.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
