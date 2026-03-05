https://1prime.ru/20260305/kitaj-868033178.html

Китай направит все силы на формирование мощного внутреннего рынка

2026-03-05T05:17+0300

экономика

китай

пекин

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Китай в 2026 году намерен направить все силы на формирование мощного внутреннего рынка, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Направлять все силы на формирование мощного внутреннего рынка. Неизменно сохраняя ведущую роль внутреннего спроса, следует в едином порядке планировать работу по стимулированию потребления и увеличению инвестиций, создавать новое пространство для расширения внутреннего спроса, эффективнее использовать преимущества сверхмасштабного внутреннего рынка Китая", - говорится в документе. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

2026

