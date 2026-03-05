https://1prime.ru/20260305/kitaj-868033566.html

Китай намерен стимулировать внутреннее потребление

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Китай в 2026 году намерен интенсивно стимулировать внутреннее потребление, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Интенсивно осуществлять целевые мероприятия по стимулированию потребления. В целях содействия устойчивому росту потребления необходимо уделять равное внимание как активизации внутренних драйверов потребления населения, так и реализации мер по стимулированию потребления", – говорится в документе. Отмечается, что для этих целей предстоит разработать и претворять в жизнь программу увеличения доходов городского и сельского населения. "Предстоит расширять сферы, на которые распространяется субсидирование процентных ставок по личным потребительским кредитам и по кредитам, выдаваемым хозяйствующим субъектам сферы услуг, при этом увеличить верхний предел такого субсидирования и продлить срок действия этой политики", - указано в документе. Вместе с тем указано, что необходимо претворять в жизнь политику одноразового восстановления кредитной истории. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

