https://1prime.ru/20260305/kitaj-868033566.html
Китай намерен стимулировать внутреннее потребление
Китай намерен стимулировать внутреннее потребление - 05.03.2026, ПРАЙМ
Китай намерен стимулировать внутреннее потребление
Китай в 2026 году намерен интенсивно стимулировать внутреннее потребление, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T05:38+0300
2026-03-05T05:38+0300
2026-03-05T06:33+0300
экономика
китай
пекин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868033566.jpg?1772681601
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Китай в 2026 году намерен интенсивно стимулировать внутреннее потребление, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Интенсивно осуществлять целевые мероприятия по стимулированию потребления. В целях содействия устойчивому росту потребления необходимо уделять равное внимание как активизации внутренних драйверов потребления населения, так и реализации мер по стимулированию потребления", – говорится в документе. Отмечается, что для этих целей предстоит разработать и претворять в жизнь программу увеличения доходов городского и сельского населения. "Предстоит расширять сферы, на которые распространяется субсидирование процентных ставок по личным потребительским кредитам и по кредитам, выдаваемым хозяйствующим субъектам сферы услуг, при этом увеличить верхний предел такого субсидирования и продлить срок действия этой политики", - указано в документе. Вместе с тем указано, что необходимо претворять в жизнь политику одноразового восстановления кредитной истории. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин
Китай намерен стимулировать внутреннее потребление
Китай в 2026 году намерен интенсивно стимулировать внутреннее потребление
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Китай в 2026 году намерен интенсивно стимулировать внутреннее потребление, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"Интенсивно осуществлять целевые мероприятия по стимулированию потребления. В целях содействия устойчивому росту потребления необходимо уделять равное внимание как активизации внутренних драйверов потребления населения, так и реализации мер по стимулированию потребления", – говорится в документе.
Отмечается, что для этих целей предстоит разработать и претворять в жизнь программу увеличения доходов городского и сельского населения.
"Предстоит расширять сферы, на которые распространяется субсидирование процентных ставок по личным потребительским кредитам и по кредитам, выдаваемым хозяйствующим субъектам сферы услуг, при этом увеличить верхний предел такого субсидирования и продлить срок действия этой политики", - указано в документе.
Вместе с тем указано, что необходимо претворять в жизнь политику одноразового восстановления кредитной истории.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.