https://1prime.ru/20260305/kitaj-868034102.html
Китай будет содействовать применению управляемого термоядерного синтеза
Китай будет содействовать применению управляемого термоядерного синтеза - 05.03.2026, ПРАЙМ
Китай будет содействовать применению управляемого термоядерного синтеза
Китайские власти в 2026 году будут содействовать коммерческому применению управляемого термоядерного синтеза, следует из доклада, представленного в четверг на... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T06:06+0300
2026-03-05T06:06+0300
2026-03-05T06:06+0300
экономика
россия
пекин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868034102.jpg?1772679966
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китайские власти в 2026 году будут содействовать коммерческому применению управляемого термоядерного синтеза, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"(Необходимо) принимать активные меры по содействию коммерческому применению управляемого термоядерного синтеза", - говорится в документе.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пекин
Китай будет содействовать применению управляемого термоядерного синтеза
В Китае призвали содействовать коммерческому применению термоядерного синтеза
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китайские власти в 2026 году будут содействовать коммерческому применению управляемого термоядерного синтеза, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"(Необходимо) принимать активные меры по содействию коммерческому применению управляемого термоядерного синтеза", - говорится в документе.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.