Китай будет содействовать применению управляемого термоядерного синтеза

Китай будет содействовать применению управляемого термоядерного синтеза

2026-03-05T06:06+0300

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китайские власти в 2026 году будут содействовать коммерческому применению управляемого термоядерного синтеза, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "(Необходимо) принимать активные меры по содействию коммерческому применению управляемого термоядерного синтеза", - говорится в документе. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

