Китай в 2026 году ограничит расходы чиновников на командировки

2026-03-05T06:21+0300

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Власти Китая в 2026 году в рамках соблюдения режима жесткой экономии в партийных и правительственных органах ограничат расходы чиновников на командировки и служебные приемы, говорится в обнародованном в четверг проекте бюджета. "Партийные и правительственные органы должны подавать пример экономного использования средств, придерживаться принципа бережливости во всех делах", - говорится в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Отмечается, что необходимо строго управлять составлением бюджетов, усиливать обеспечение финансирования расходов в приоритетных сферах, ограничивать затраты на второстепенные проекты и жестко контролировать обычные расходы. "Придерживаясь строгого подхода и строгих стандартов, необходимо усиливать управление расходами на такие цели, как служебные заграничные командировки, инспекционные и ознакомительные поездки внутри страны, служебные приемы, внутренние командировки, пользование служебными автомобилями, проведение совещаний и обучение кадров", - уточняется в документе. Также подчеркивается, что необходимо сокращать число торжественных и выставочных мероприятий, регламентировать их проведение, а также ограничивать ремонтно-строительные работы служебных зданий и правительственных гостиниц. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

