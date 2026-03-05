Китай намерен сохранить сбалансированность международных платежей

https://1prime.ru/20260305/kitaj-868034602.html
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Китай на фоне сложностей в мировой экономике в 2026 году намерен сохранить сбалансированность международных платежей, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
"Будет сохранена в целом сбалансированность международных платежей, повышено качество внешнеторгового оборота при содействии его стабилизации", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2026 году по-прежнему остаются существенными факторы неопределенности и нестабильности, препятствующие функционированию мировой экономики и международному торгово-экономическому сотрудничеству.
"Китай сталкивается с серьезным давлением в работе по стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций. Тем не менее, наша страна, придерживаясь принципов открытости и сотрудничества, взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, активно расширяет инициативную открытость", - указано в докладе.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
