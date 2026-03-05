https://1prime.ru/20260305/kitaj-868034706.html

Китай планирует выпустить гособлигации на $29,04 миллиарда

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай планирует выпустить гособлигации в размере 29,04 миллиарда долларов для крупномасштабной модернизации оборудования, говорится в обнародованном в четверг проекте бюджета. "Планируется выпустить сверхдолгосрочные специальные гособлигации в размере 200 миллиардов юаней (29,04 миллиарда долларов - ред.) для поддержки крупномасштабной модернизации оборудования", - говорится в проекте центрального и местных бюджетов на 2026 год. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

финансы, китай, пекин