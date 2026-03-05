Китай учредит фонд для стимулирования внутреннего спроса в 2026 году

https://1prime.ru/20260305/kitaj-868034773.html

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Китай учредит целевой фонд в размере 100 миллиардов юаней (14,5 миллиарда долларов США) для стимулирования внутреннего спроса в 2026 году, говорится в обнародованном в четверг проекте бюджета. "Планируется учредить целевой фонд в размере 100 млрд юаней, предназначенный для стимулирования внутреннего спроса посредством скоординированного применения мер бюджетной и финансовой политики", - сказано в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Отмечается, что необходимо комплексно использовать субсидирование процентных ставок, предоставление гарантий и возмещение кредитных рисков, а также усилить взаимодействие властей, банков и предприятий для привлечения частных инвесторов и стимулирования потребления. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

