Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая - 05.03.2026
Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая
2026-03-05T12:50+0300
2026-03-05T12:50+0300
экономика
мировая экономика
китай
ближний восток
пекин
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии. "Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке, поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая. Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций. "Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
китай
ближний восток
пекин
мировая экономика, китай, ближний восток, пекин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Пекин
12:50 05.03.2026
 
Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая

Чжан Ханьхуэй: нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.
"Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке, поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая.
Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций.
"Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
Экономика Мировая экономика КИТАЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК Пекин
 
 
