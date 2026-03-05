https://1prime.ru/20260305/kitay-868045448.html
Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая
Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая - 05.03.2026, ПРАЙМ
Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая
Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T12:50+0300
2026-03-05T12:50+0300
2026-03-05T12:50+0300
экономика
мировая экономика
китай
ближний восток
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093567_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_7668859c91fb5ac416cd05375cb552f4.jpg
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии. "Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке, поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая. Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций. "Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
https://1prime.ru/20260304/ssha-868024435.html
https://1prime.ru/20260302/konflikt-867951313.html
китай
ближний восток
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093567_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_28e84d27d2143987823839a782dd2676.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, ближний восток, пекин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Пекин
Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая
Чжан Ханьхуэй: нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.
"Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке
, поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая
.
Экономическая активность в США в январе-феврале немного увеличилась
Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций.
"Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине
в четверг, она продлится до 12 марта.
Конфликт на Востоке вредит экономикам Персидского залива, считает эксперт