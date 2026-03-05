https://1prime.ru/20260305/kitay-868045448.html

Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая

Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая - 05.03.2026

Нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на экономику, заявил посол Китая

Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T12:50+0300

2026-03-05T12:50+0300

2026-03-05T12:50+0300

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии. "Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке, поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая. Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций. "Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

