Китай в 2026-2030 годах намерен построить несколько нефтегазовых баз

Китай в 2026-2030 годах намерен построить несколько нефтегазовых баз

2026-03-05T12:24+0300

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Китай в 2026-2030 годах намерен реализовать крупные проекты по строительству нефтегазовых баз, в том числе в Ордосском бассейне и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, говорится в проекте 15-го пятилетнего плана развития страны на 2026-2030 годы. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта. В первый день сессии был опубликован проект 15-го пятилетнего плана развития страны на 2026-2030 годы. "(Необходимо - ред.) осуществлять крупные проекты по созданию нефтегазовых баз в Ордосском бассейне, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Бохайском заливе и в городе Чунцин провинции Сычуань, а также баз добычи природного газа в Восточно-Китайском море", - говорится в докладе. Китай также будет продвигать создание стратегических баз по ожижению угля в Ордосе во Внутренней Монголии, Юйлине в провинции Шэньси, Чжуньдуне и Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как отмечается в докладе, Китай также нацелен на разведку дефицитных энергетических полезных ископаемых, металлических и неметаллических ресурсов, а также стратегически важных минералов. В этой связи КНР планирует увеличить количество региональных геологических исследований и сформировать ряд перспективных резервных месторождений.

