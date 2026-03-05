Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай хочет создать бренд "Шопинг в Китае" - 05.03.2026
Китай хочет создать бренд "Шопинг в Китае"
2026-03-05T05:35+0300
2026-03-05T06:33+0300
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. КНР намерена создать бренд "Шопинг в Китае" путем формирования комфортной среды для въездного потребления, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Путем формирования более комфортной среды для въездного потребления создавать бренд "Шопинг в Китае", - говорится в документе. Отмечается необходимость оживлять офлайн-потребление, пробуждать потребительскую активность на рынках "нижнего уровня", а также усиливать защиту прав и интересов потребителей. "Важно отменить нерациональные ограничительные меры в сфере потребления, раскрывать потребительский потенциал в сфере культуры, туризма, спортивных соревнований, санаторно-оздоровительных услуг", - указано в докладе. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
05:35 05.03.2026 (обновлено: 06:33 05.03.2026)
 
Китай хочет создать бренд "Шопинг в Китае"

Китай намерен создать комфортную среду для въездного потребления

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. КНР намерена создать бренд "Шопинг в Китае" путем формирования комфортной среды для въездного потребления, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"Путем формирования более комфортной среды для въездного потребления создавать бренд "Шопинг в Китае", - говорится в документе.
Отмечается необходимость оживлять офлайн-потребление, пробуждать потребительскую активность на рынках "нижнего уровня", а также усиливать защиту прав и интересов потребителей.
"Важно отменить нерациональные ограничительные меры в сфере потребления, раскрывать потребительский потенциал в сфере культуры, туризма, спортивных соревнований, санаторно-оздоровительных услуг", - указано в докладе.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
 
