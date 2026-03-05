Китай хочет создать бренд "Шопинг в Китае"

https://1prime.ru/20260305/knr-868033480.html
ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. КНР намерена создать бренд "Шопинг в Китае" путем формирования комфортной среды для въездного потребления, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "Путем формирования более комфортной среды для въездного потребления создавать бренд "Шопинг в Китае", - говорится в документе. Отмечается необходимость оживлять офлайн-потребление, пробуждать потребительскую активность на рынках "нижнего уровня", а также усиливать защиту прав и интересов потребителей. "Важно отменить нерациональные ограничительные меры в сфере потребления, раскрывать потребительский потенциал в сфере культуры, туризма, спортивных соревнований, санаторно-оздоровительных услуг", - указано в докладе. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
