"Нет шансов". Ученые предупредили о падении кометы на Солнце - 05.03.2026
"Нет шансов". Ученые предупредили о падении кометы на Солнце
2026-03-05T17:17+0300
2026-03-05T17:17+0300
технологии
общество
япония
китай
ран
МОСКВА 5 мар – ПРАЙМ. Жизненный путь кометы C/2026 A1 (MAPS) подходит к концу и уже 4 апреля она упадет на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Комета C/2026 A1 (MAPS) на данный момент уже не имеет никаких шансов избежать своей ранее спрогнозированной судьбы. Ровно через 30 дней, 4 апреля 2026 года, небесное тело упадет на Солнце", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.Ученые уточняют, что с большой вероятностью последние дни жизни небесного тела удастся увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.Попытаться найти комету на небе можно будет на закате в течение примерно полутора часов после захода Солнца. Взрывной рост светимости небесного тела должен, по расчетам, начаться в последние дни марта, когда на небе начнет вырастать хвост кометы, рассказали ученые.В январе исследователи рассказывали, что данная комета, предположительно, является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и была описана в рукописях в Китае, Японии и Британии. Впоследствии она раскололась на множество частей, одна из которых вновь появился на небе как Великая комета 1843 года, уточняется в тексте.
япония
китай
технологии, общество , япония, китай, ран
Технологии, Общество , ЯПОНИЯ, КИТАЙ, РАН
17:17 05.03.2026
 
"Нет шансов". Ученые предупредили о падении кометы на Солнце

ИКИ РАН: комета C/2026 A1 (MAPS) упадет на Солнце в начале апреля

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСолнце
Солнце - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Солнце. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА 5 мар – ПРАЙМ. Жизненный путь кометы C/2026 A1 (MAPS) подходит к концу и уже 4 апреля она упадет на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Комета C/2026 A1 (MAPS) на данный момент уже не имеет никаких шансов избежать своей ранее спрогнозированной судьбы. Ровно через 30 дней, 4 апреля 2026 года, небесное тело упадет на Солнце", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.
Ученые уточняют, что с большой вероятностью последние дни жизни небесного тела удастся увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Попытаться найти комету на небе можно будет на закате в течение примерно полутора часов после захода Солнца. Взрывной рост светимости небесного тела должен, по расчетам, начаться в последние дни марта, когда на небе начнет вырастать хвост кометы, рассказали ученые.
В январе исследователи рассказывали, что данная комета, предположительно, является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и была описана в рукописях в Китае, Японии и Британии. Впоследствии она раскололась на множество частей, одна из которых вновь появился на небе как Великая комета 1843 года, уточняется в тексте.
ТехнологииОбществоЯПОНИЯКИТАЙРАН
 
 
