Названы компании РФ, заинтересованные в зарубежных инвестициях

Названы компании РФ, заинтересованные в зарубежных инвестициях

2026-03-05T15:31+0300

бизнес

россия

финансы

рф

азия

африка

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/89/763348946_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_ba7700e3789f8b2a91e9eb761fe448f3.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранным инвесторам, желающим вложить сегодня средства в экономику РФ, стоит обратить внимание в первую очередь на производственно-технологические компании России, заявил РИА Новости председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря. "Вопрос привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику сегодня во многом упирается не в отсутствие интереса со стороны зарубежного бизнеса, а в его незнание отечественного рынка",- сказал он. По его словам, значительная часть иностранных предпринимателей из стран Азии, Африки, Латинской Америки не представляют, как работает российский рынок. "При этом те инвесторы, которые уже имеют опыт взаимодействия с российскими компаниями и понимают специфику нашего рынка, готовы рассматривать инвестиционные проекты достаточно активно",- подчеркнул собеседник агентства. "В таких условиях ключевой задачей становится снижение уровня этого психологического барьера. Одним из инструментов может стать система государственных гарантий - механизм, который повышает доверие инвесторов и позволяет запускать инвестиционные проекты без прямых бюджетных расходов",- добавил он. При этом нужно учитывать, уточнил Гмыря, что юридически механизмы государственных гарантий и поддержки уже существуют, однако они пока остаются достаточно сложными для широкого круга инвесторов, "поэтому одной из важных задач становится постепенное совершенствование этих инструментов: их упрощение, повышение понятности и адаптация под реальные потребности инвесторов". Что касается направлений, то особо в инвестициях сейчас заинтересованы прежде всего производственно-технологические компании РФ, подчеркнул Гмыря. "Для российской экономики сегодня важно развитие собственной производственной базы, технологий и научных разработок. Речь идёт не только о вложениях непосредственно в производство, но и о финансировании научных исследований, разработок и внедрения новых решений",- заметил он. "В таких условиях инвестиции становятся необходимым условием для выстраивания полноценной цепочки - от научной разработки до промышленного производства и внедрения",- заключил Гмыря.

