Названы компании РФ, заинтересованные в зарубежных инвестициях - 05.03.2026, ПРАЙМ
Названы компании РФ, заинтересованные в зарубежных инвестициях
Названы компании РФ, заинтересованные в зарубежных инвестициях - 05.03.2026, ПРАЙМ
Названы компании РФ, заинтересованные в зарубежных инвестициях
Иностранным инвесторам, желающим вложить сегодня средства в экономику РФ, стоит обратить внимание в первую очередь на производственно-технологические компании... | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранным инвесторам, желающим вложить сегодня средства в экономику РФ, стоит обратить внимание в первую очередь на производственно-технологические компании России, заявил РИА Новости председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря. "Вопрос привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику сегодня во многом упирается не в отсутствие интереса со стороны зарубежного бизнеса, а в его незнание отечественного рынка",- сказал он. По его словам, значительная часть иностранных предпринимателей из стран Азии, Африки, Латинской Америки не представляют, как работает российский рынок. "При этом те инвесторы, которые уже имеют опыт взаимодействия с российскими компаниями и понимают специфику нашего рынка, готовы рассматривать инвестиционные проекты достаточно активно",- подчеркнул собеседник агентства. "В таких условиях ключевой задачей становится снижение уровня этого психологического барьера. Одним из инструментов может стать система государственных гарантий - механизм, который повышает доверие инвесторов и позволяет запускать инвестиционные проекты без прямых бюджетных расходов",- добавил он. При этом нужно учитывать, уточнил Гмыря, что юридически механизмы государственных гарантий и поддержки уже существуют, однако они пока остаются достаточно сложными для широкого круга инвесторов, "поэтому одной из важных задач становится постепенное совершенствование этих инструментов: их упрощение, повышение понятности и адаптация под реальные потребности инвесторов". Что касается направлений, то особо в инвестициях сейчас заинтересованы прежде всего производственно-технологические компании РФ, подчеркнул Гмыря. "Для российской экономики сегодня важно развитие собственной производственной базы, технологий и научных разработок. Речь идёт не только о вложениях непосредственно в производство, но и о финансировании научных исследований, разработок и внедрения новых решений",- заметил он. "В таких условиях инвестиции становятся необходимым условием для выстраивания полноценной цепочки - от научной разработки до промышленного производства и внедрения",- заключил Гмыря.
15:31 05.03.2026
 
Названы компании РФ, заинтересованные в зарубежных инвестициях

Эксперт Гмыря: зарубежным инвесторам стоит обратить внимание на российские предприятия

© fotolia.com / macky_chФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Флаг России. Архивное фото
© fotolia.com / macky_ch
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Иностранным инвесторам, желающим вложить сегодня средства в экономику РФ, стоит обратить внимание в первую очередь на производственно-технологические компании России, заявил РИА Новости председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря.
"Вопрос привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику сегодня во многом упирается не в отсутствие интереса со стороны зарубежного бизнеса, а в его незнание отечественного рынка",- сказал он.
По его словам, значительная часть иностранных предпринимателей из стран Азии, Африки, Латинской Америки не представляют, как работает российский рынок.
"При этом те инвесторы, которые уже имеют опыт взаимодействия с российскими компаниями и понимают специфику нашего рынка, готовы рассматривать инвестиционные проекты достаточно активно",- подчеркнул собеседник агентства.
"В таких условиях ключевой задачей становится снижение уровня этого психологического барьера. Одним из инструментов может стать система государственных гарантий - механизм, который повышает доверие инвесторов и позволяет запускать инвестиционные проекты без прямых бюджетных расходов",- добавил он.
При этом нужно учитывать, уточнил Гмыря, что юридически механизмы государственных гарантий и поддержки уже существуют, однако они пока остаются достаточно сложными для широкого круга инвесторов, "поэтому одной из важных задач становится постепенное совершенствование этих инструментов: их упрощение, повышение понятности и адаптация под реальные потребности инвесторов".
Что касается направлений, то особо в инвестициях сейчас заинтересованы прежде всего производственно-технологические компании РФ, подчеркнул Гмыря.
"Для российской экономики сегодня важно развитие собственной производственной базы, технологий и научных разработок. Речь идёт не только о вложениях непосредственно в производство, но и о финансировании научных исследований, разработок и внедрения новых решений",- заметил он.
"В таких условиях инвестиции становятся необходимым условием для выстраивания полноценной цепочки - от научной разработки до промышленного производства и внедрения",- заключил Гмыря.
