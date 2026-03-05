СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выпуск полупроводников
Рёнхап: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на производство полупроводников
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на производство полупроводников из-за возможных перебоев в поставках ключевых компонентов, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на депутата Ким Ён Бэ.
"Депутат добавил, что могут возникнуть трудности и с поставками ключевых материалов для производства чипов, включая гелий, который закупается в ОАЭ, что может повлиять на производство полупроводников", - пишет Рёнхап со ссылкой на Ким Ён Бэ, который занимает пост парламентского секретаря от правящей Объединенной демократической партии в Комитете по иностранным делам и объединению.
"В ОАЭ планировалось строительство 7-8 центров обработки данных, но, если возникнут перебои, это может создать проблемы со спросом и поставками полупроводников", - цитирует депутата агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.