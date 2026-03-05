https://1prime.ru/20260305/konflikt-868059112.html

СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выпуск полупроводников

СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выпуск полупроводников - 05.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выпуск полупроводников

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на производство полупроводников из-за возможных перебоев в поставках ключевых компонентов, передает... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T17:59+0300

2026-03-05T17:59+0300

2026-03-05T17:59+0300

экономика

ближний восток

оаэ

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на производство полупроводников из-за возможных перебоев в поставках ключевых компонентов, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на депутата Ким Ён Бэ. "Депутат добавил, что могут возникнуть трудности и с поставками ключевых материалов для производства чипов, включая гелий, который закупается в ОАЭ, что может повлиять на производство полупроводников", - пишет Рёнхап со ссылкой на Ким Ён Бэ, который занимает пост парламентского секретаря от правящей Объединенной демократической партии в Комитете по иностранным делам и объединению. "В ОАЭ планировалось строительство 7-8 центров обработки данных, но, если возникнут перебои, это может создать проблемы со спросом и поставками полупроводников", - цитирует депутата агентство. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.

https://1prime.ru/20260305/peskov-868055369.html

ближний восток

оаэ

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ближний восток, оаэ, сша