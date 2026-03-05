https://1prime.ru/20260305/koreja-868035276.html

Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент

2026-03-05T07:12+0300

2026-03-05T07:12+0300

2026-03-05T08:09+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

ближний восток

южная корея

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/05/858225334_0:57:2687:1568_1920x0_80_0_0_629416de64a85252d2bf4742d3c6412e.jpg

СЕУЛ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в четверг заявил, что на данный момент серьёзных перебоев с поставками топлива в стране не наблюдается, несмотря на сообщения о резком росте цен на бензин, сообщает администрация президента. Заявление прозвучало на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке и опасений по поводу возможного влияния кризиса на мировые энергетические рынки. "На самом деле в вопросе поставок топлива пока не наблюдается объективно серьёзных перебоев", — заявил Ли Чжэ Мён. Ранее сообщалось, что более 180 моряков и 26 судов Республики Корея в настоящее время заблокированы в Ормузском проливе из-за эскалации на Ближнем Востоке. Также в четверг депутат Ким Ён Бэ, занимающий пост парламентского секретаря от правящей Объединенной демократической партии в Комитете по иностранным делам и объединению, заявил, что в Ормузском проливе находятся в ожидании в общей сложности семь южнокорейских танкеров для перевозки нефти, принадлежащих таким компаниям, как HD Oilbank и GS Caltex. Отмечается, что один нефтяной танкер перевозит около 2 миллионов баррелей нефти, что соответствует суточному потреблению нефти всей Республикой Корея. Сингапурские СМИ ранее сообщили, что ведущая в Южной Корее компания-оператор нафтокрекингового комплекса Yeochun NCC Co (YNCC) объявила своим клиентам о форс-мажоре из-за кризиса на Ближнем Востоке, который нарушил поставки нафты.

ближний восток

южная корея

ормузский пролив

