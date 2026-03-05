https://1prime.ru/20260305/koreja-868035276.html
Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент
Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент - 05.03.2026, ПРАЙМ
Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в четверг заявил, что на данный момент серьёзных перебоев с поставками топлива в стране не... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T07:12+0300
2026-03-05T07:12+0300
2026-03-05T08:09+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
ближний восток
южная корея
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/05/858225334_0:57:2687:1568_1920x0_80_0_0_629416de64a85252d2bf4742d3c6412e.jpg
СЕУЛ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в четверг заявил, что на данный момент серьёзных перебоев с поставками топлива в стране не наблюдается, несмотря на сообщения о резком росте цен на бензин, сообщает администрация президента. Заявление прозвучало на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке и опасений по поводу возможного влияния кризиса на мировые энергетические рынки. "На самом деле в вопросе поставок топлива пока не наблюдается объективно серьёзных перебоев", — заявил Ли Чжэ Мён. Ранее сообщалось, что более 180 моряков и 26 судов Республики Корея в настоящее время заблокированы в Ормузском проливе из-за эскалации на Ближнем Востоке. Также в четверг депутат Ким Ён Бэ, занимающий пост парламентского секретаря от правящей Объединенной демократической партии в Комитете по иностранным делам и объединению, заявил, что в Ормузском проливе находятся в ожидании в общей сложности семь южнокорейских танкеров для перевозки нефти, принадлежащих таким компаниям, как HD Oilbank и GS Caltex. Отмечается, что один нефтяной танкер перевозит около 2 миллионов баррелей нефти, что соответствует суточному потреблению нефти всей Республикой Корея. Сингапурские СМИ ранее сообщили, что ведущая в Южной Корее компания-оператор нафтокрекингового комплекса Yeochun NCC Co (YNCC) объявила своим клиентам о форс-мажоре из-за кризиса на Ближнем Востоке, который нарушил поставки нафты.
ближний восток
южная корея
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/05/858225334_0:16:2687:2031_1920x0_80_0_0_38eed19f6cd512db8ee9b7975339a63c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ближний восток, южная корея, ормузский пролив
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Ормузский пролив
Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён: перебоев с поставками топлива в стране нет
СЕУЛ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в четверг заявил, что на данный момент серьёзных перебоев с поставками топлива в стране не наблюдается, несмотря на сообщения о резком росте цен на бензин, сообщает администрация президента.
Заявление прозвучало на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке и опасений по поводу возможного влияния кризиса на мировые энергетические рынки.
"На самом деле в вопросе поставок топлива пока не наблюдается объективно серьёзных перебоев", — заявил Ли Чжэ Мён.
Ранее сообщалось, что более 180 моряков и 26 судов Республики Корея в настоящее время заблокированы в Ормузском проливе из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Также в четверг депутат Ким Ён Бэ, занимающий пост парламентского секретаря от правящей Объединенной демократической партии в Комитете по иностранным делам и объединению, заявил, что в Ормузском проливе находятся в ожидании в общей сложности семь южнокорейских танкеров для перевозки нефти, принадлежащих таким компаниям, как HD Oilbank и GS Caltex. Отмечается, что один нефтяной танкер перевозит около 2 миллионов баррелей нефти, что соответствует суточному потреблению нефти всей Республикой Корея.
Сингапурские СМИ ранее сообщили, что ведущая в Южной Корее компания-оператор нафтокрекингового комплекса Yeochun NCC Co (YNCC) объявила своим клиентам о форс-мажоре из-за кризиса на Ближнем Востоке, который нарушил поставки нафты.