Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент - 05.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в четверг заявил, что на данный момент серьёзных перебоев с поставками топлива в стране не... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T07:12+0300
2026-03-05T08:09+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
ближний восток
южная корея
ормузский пролив
СЕУЛ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в четверг заявил, что на данный момент серьёзных перебоев с поставками топлива в стране не наблюдается, несмотря на сообщения о резком росте цен на бензин, сообщает администрация президента. Заявление прозвучало на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке и опасений по поводу возможного влияния кризиса на мировые энергетические рынки. "На самом деле в вопросе поставок топлива пока не наблюдается объективно серьёзных перебоев", — заявил Ли Чжэ Мён. Ранее сообщалось, что более 180 моряков и 26 судов Республики Корея в настоящее время заблокированы в Ормузском проливе из-за эскалации на Ближнем Востоке. Также в четверг депутат Ким Ён Бэ, занимающий пост парламентского секретаря от правящей Объединенной демократической партии в Комитете по иностранным делам и объединению, заявил, что в Ормузском проливе находятся в ожидании в общей сложности семь южнокорейских танкеров для перевозки нефти, принадлежащих таким компаниям, как HD Oilbank и GS Caltex. Отмечается, что один нефтяной танкер перевозит около 2 миллионов баррелей нефти, что соответствует суточному потреблению нефти всей Республикой Корея. Сингапурские СМИ ранее сообщили, что ведущая в Южной Корее компания-оператор нафтокрекингового комплекса Yeochun NCC Co (YNCC) объявила своим клиентам о форс-мажоре из-за кризиса на Ближнем Востоке, который нарушил поставки нафты.
ближний восток
южная корея
ормузский пролив
мировая экономика, ближний восток, южная корея, ормузский пролив
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Ормузский пролив
07:12 05.03.2026 (обновлено: 08:09 05.03.2026)
 
Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён: перебоев с поставками топлива в стране нет

© РИА Новости . Правительство Республики Корея | Перейти в медиабанк21-й президент Республики Корея Ли Чжэ Мён
21-й президент Республики Корея Ли Чжэ Мён - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
21-й президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Архивное фото
© РИА Новости . Правительство Республики Корея
Перейти в медиабанк
СЕУЛ, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в четверг заявил, что на данный момент серьёзных перебоев с поставками топлива в стране не наблюдается, несмотря на сообщения о резком росте цен на бензин, сообщает администрация президента.
Заявление прозвучало на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке и опасений по поводу возможного влияния кризиса на мировые энергетические рынки.
"На самом деле в вопросе поставок топлива пока не наблюдается объективно серьёзных перебоев", — заявил Ли Чжэ Мён.
Ранее сообщалось, что более 180 моряков и 26 судов Республики Корея в настоящее время заблокированы в Ормузском проливе из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Также в четверг депутат Ким Ён Бэ, занимающий пост парламентского секретаря от правящей Объединенной демократической партии в Комитете по иностранным делам и объединению, заявил, что в Ормузском проливе находятся в ожидании в общей сложности семь южнокорейских танкеров для перевозки нефти, принадлежащих таким компаниям, как HD Oilbank и GS Caltex. Отмечается, что один нефтяной танкер перевозит около 2 миллионов баррелей нефти, что соответствует суточному потреблению нефти всей Республикой Корея.
Сингапурские СМИ ранее сообщили, что ведущая в Южной Корее компания-оператор нафтокрекингового комплекса Yeochun NCC Co (YNCC) объявила своим клиентам о форс-мажоре из-за кризиса на Ближнем Востоке, который нарушил поставки нафты.
 
