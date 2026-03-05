https://1prime.ru/20260305/kripto-868048990.html

Шанс на удвоение. "Криптозима" подходит к концу

Шанс на удвоение. "Криптозима" подходит к концу

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. На рынке криптовалюты в течение продолжительного промежутка времени наблюдалась очевидная слабость. Это время, если бы не календарный фактор, можно было бы назвать "криптозимой". От летних максимумов коррекция составила почти 50%, если судить по биткоину. А по альткоинам и того больше: от 50 до 80%. В чем причина? Фундаментальных причин (очевидных и понятных для всех) нет. А вот неявных – поведенческих, технических, инфраструктурных – хоть отбавляй. Коротко перечислим их: По факту с 10.10.2025 на рынке присутствовали крупные продажи. Возможно, кто-то из крупных операторов оказался в сложном положении и вынужден был ликвидировать позиции. В результате рынок осознал слабость крипты в моменте, и началась продолжительная игра на понижение. Когда рынок был выше 100 тысяч долларов за биткоин, целью снижения стали уровни, близкие к 75 тысячам. И эта цель была достигнута, как говорится, с запасом. Что получилось по факту? После прокола в область 60 тысяч начались пилообразные движения с высокой амплитудой колебаний. Далее рынок вошел в диапазон 65 – 70 тысяч, в котором и пребывал до сих пор. Однако теперь мы видим предпосылки для разворота этого тренда. Почему мы стали оптимистами по криптовалюте сейчас? Исторически крипта очень чувствительна к военным конфликтам. Очень не любит их и обычно заметно падает, если где-то сильно стреляют. Конфликт в Иране является ярким негативным геополитическим триггером. Обычно в такие моменты крипта чувствует себя очень плохо и падает сильнее любого рискового актива – например, сильнее технологического сектора США, который также чувствителен к военным действиям. Но в этот раз что-то пошло не так. На старте конфликта с Ираном в минувшую субботу, несмотря на краткосрочный прокол, движения ниже не последовало. Это дивергенция: должны были упасть, но этого не случилось. Что ждем дальше? Если предположить, что рано или поздно конфликт пройдет свою горячую фазу, это станет мощным позитивным триггером для крипты. Другими словами, мы видим сильный поведенческий и технический сигнал для роста стоимости криптовалюты, который обладает потенциалом примерно в 100%. Можно ожидать рост как минимум до уровня лета прошлого года – особенно учитывая тот факт, что фундаментально для крипты с того времени ничего не поменялось.Автор - Роман Носов, директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций"

