ЦБ объявил официальный курс валют на пятницу
ЦБ объявил официальный курс валют на пятницу
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,98 копейки, до 11,3486 рубля, доллара - на 38,91 копейки, до 78,19 рубля, евро - на 4,68 копейки, до 90,7926 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
рынок, рф, сша, банк россии
Экономика, Рынок, РФ, США, Банк России
17:22 05.03.2026
 
ЦБ объявил официальный курс валют на пятницу

Официальный курс юаня на пятницу - 11,35 руб, доллара - 78,19 руб, евро - 90,79 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,98 копейки, до 11,3486 рубля, доллара - на 38,91 копейки, до 78,19 рубля, евро - на 4,68 копейки, до 90,7926 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Алмазы
Цены на алмазы в мире не показали однозначной динамики в феврале
17:05
 
