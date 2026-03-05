Лечение онкозаболеваний в России обходится в несколько миллионов рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-05T07:58+0300
2026-03-05T08:15+0300
здоровье
общество
финансы
евгений уфимцев
омс
всс
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Лечение онкологического заболевания в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, однако подавляющее большинство пациентов могут получить эту помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Подавляющее большинство пациентов с онкопатологией получают медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. И в том числе многие высокоэффективные лекарства. В современных условиях все лечение пациента в рамках ОМС в среднем обходится в несколько миллионов рублей", - сказал Уфимцев. Он отметил, что в России лечат достаточно много онкологических заболеваний, причем очень успешно. "Однако не все вещи в силу обеспеченности какими-то лекарствами или особенностями каких-то исследований доступны в короткое время", - признал он. Из-за этого, по словам Уфимцева, в рамках ОМС могут быть очереди на какие-то процедуры и исследования. "Это не нарушение, они не выходят за рамки установленных нормативов, но в данном случае, конечно, лучше получить лечение как можно быстрее", - отметил глава ВСС. Поэтому, по его словам, в России при наличии бесплатной медицинской помощи, достаточно активно развивается добровольное медицинское страхование. В том числе, растет спрос на программы добровольного онко-страхования.
здоровье, общество , финансы, евгений уфимцев, омс, всс
Здоровье, Общество , Финансы, Евгений Уфимцев, ОМС, ВСС
07:58 05.03.2026 (обновлено: 08:15 05.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЦитологические микропрепараты
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
ЗдоровьеОбществоФинансыЕвгений УфимцевОМСВСС
 
 
