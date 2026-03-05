Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КМЗ выполнит контракт на поставку АДГ для атомного ледокола "Лидер" - 05.03.2026
КМЗ выполнит контракт на поставку АДГ для атомного ледокола "Лидер"
КМЗ выполнит контракт на поставку АДГ для атомного ледокола "Лидер" - 05.03.2026, ПРАЙМ
КМЗ выполнит контракт на поставку АДГ для атомного ледокола "Лидер"
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнит в этом году контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на поставку аварийных... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T10:57+0300
2026-03-05T10:57+0300
промышленность
россия
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853563126_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_92d9d35a8069276258639c36e3ab966b.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнит в этом году контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на поставку аварийных дизель-генераторов (АДГ) для головного в серии атомного ледокола "Лидер", сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко. Аварийные дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем безопасности реакторных установок ледокола в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. "В августе этого года мы должны выполнить контракт на сумму более 160 миллионов рублей на поставку АДГ для строящегося на заводе "Звезда" головного в серии атомного ледокола "Лидер", первый агрегат уже изготовлен", - сказал РИА Новости Даниленко. Он пояснил, что аварийные дизель-генераторы входят в состав электроэнергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения аварийного электроснабжения потребителей в случае выхода из строя основных и резервных источников электроэнергии. "При возникновении аварийной ситуации они могут обеспечить функционирование реакторов до 30 суток при расчетных трех сутках", - добавил Даниленко. Головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 метра. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Атомный ледокол "Россия" строится на дальневосточном заводе "Звезда". Сдать ледокол планируется в 2030 году. Атомоход "Россия" будет работать на двух реакторах РИТМ-400, которые почти вдвое мощнее установок РИТМ-200, созданных для универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
https://1prime.ru/20260304/putin-868022226.html
https://1prime.ru/20260303/postavki-867980129.html
промышленность, россия, технологии
Промышленность, РОССИЯ, Технологии
10:57 05.03.2026
 
КМЗ выполнит контракт на поставку АДГ для атомного ледокола "Лидер"

КМЗ выполнит контракт на поставку дизель-генераторов для "Лидера" в 2026 году

© РИА Новости . Артем Пряхин | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Якутия"
Атомный ледокол Якутия - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Атомный ледокол "Якутия". Архивное фото
© РИА Новости . Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнит в этом году контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на поставку аварийных дизель-генераторов (АДГ) для головного в серии атомного ледокола "Лидер", сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
Аварийные дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем безопасности реакторных установок ледокола в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин поручит проработать поставки российского газа на перспективные рынки
Вчера, 21:15
"В августе этого года мы должны выполнить контракт на сумму более 160 миллионов рублей на поставку АДГ для строящегося на заводе "Звезда" головного в серии атомного ледокола "Лидер", первый агрегат уже изготовлен", - сказал РИА Новости Даниленко.
Он пояснил, что аварийные дизель-генераторы входят в состав электроэнергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения аварийного электроснабжения потребителей в случае выхода из строя основных и резервных источников электроэнергии.
"При возникновении аварийной ситуации они могут обеспечить функционирование реакторов до 30 суток при расчетных трех сутках", - добавил Даниленко.
Головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 метра. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Атомный ледокол "Россия" строится на дальневосточном заводе "Звезда". Сдать ледокол планируется в 2030 году. Атомоход "Россия" будет работать на двух реакторах РИТМ-400, которые почти вдвое мощнее установок РИТМ-200, созданных для универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Контейнеры на железнодорожной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса
3 марта, 17:32
 
