КМЗ выполнит контракт на поставку АДГ для атомного ледокола "Лидер"
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнит в этом году контракт стоимостью более 160 миллионов рублей на поставку аварийных дизель-генераторов (АДГ) для головного в серии атомного ледокола "Лидер", сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко. Аварийные дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем безопасности реакторных установок ледокола в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. "В августе этого года мы должны выполнить контракт на сумму более 160 миллионов рублей на поставку АДГ для строящегося на заводе "Звезда" головного в серии атомного ледокола "Лидер", первый агрегат уже изготовлен", - сказал РИА Новости Даниленко. Он пояснил, что аварийные дизель-генераторы входят в состав электроэнергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения аварийного электроснабжения потребителей в случае выхода из строя основных и резервных источников электроэнергии. "При возникновении аварийной ситуации они могут обеспечить функционирование реакторов до 30 суток при расчетных трех сутках", - добавил Даниленко. Головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 метра. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Атомный ледокол "Россия" строится на дальневосточном заводе "Звезда". Сдать ледокол планируется в 2030 году. Атомоход "Россия" будет работать на двух реакторах РИТМ-400, которые почти вдвое мощнее установок РИТМ-200, созданных для универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
