https://1prime.ru/20260305/likhachev-868065676.html

Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили на сутки раньше, заявил Лихачев

Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили на сутки раньше, заявил Лихачев - 05.03.2026, ПРАЙМ

Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили на сутки раньше, заявил Лихачев

Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T23:54+0300

2026-03-05T23:54+0300

2026-03-05T23:54+0300

рф

алексей лихачев

рафаэль гросси

росатом

запорожская аэс

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_c6f3ca4d197998149f32d3ae810ee906.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев. "Ремонтные бригады "Росатома" завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано", - сказал в четверг Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Лихачев поблагодарил специалистов "Росатома", которые, по его словам, не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, "но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса". "Электротехническое оборудование линии "Ферросплавная-1" было повреждено 10 февраля в результате удара украинских формирований. 27 февраля мы смогли приступить к ремонтным работам, которые стали возможны благодаря введению локального режима прекращения огня", - добавил он. Договоренности об этом были достигнуты с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке министерства обороны РФ, Росгвардии и министерства иностранных дел РФ и госкорпорации "Росатом", добавил Лихачев. За проводимыми работами наблюдали специалисты агентства из 33-й команды МАГАТЭ, находящейся на объекте, отметил он. "Восстановление второй линии (" Ферросплавная-1") позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения и минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью", - подчеркнул Лихачев.

https://1prime.ru/20260225/gatilov-867821048.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, запорожская аэс, магатэ