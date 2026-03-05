Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260305/likhachev-868065676.html
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили на сутки раньше, заявил Лихачев
2026-03-05T23:54+0300
2026-03-05T23:54+0300
рф
алексей лихачев
рафаэль гросси
росатом
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854752243_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_c6f3ca4d197998149f32d3ae810ee906.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев. "Ремонтные бригады "Росатома" завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано", - сказал в четверг Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Лихачев поблагодарил специалистов "Росатома", которые, по его словам, не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, "но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса". "Электротехническое оборудование линии "Ферросплавная-1" было повреждено 10 февраля в результате удара украинских формирований. 27 февраля мы смогли приступить к ремонтным работам, которые стали возможны благодаря введению локального режима прекращения огня", - добавил он. Договоренности об этом были достигнуты с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке министерства обороны РФ, Росгвардии и министерства иностранных дел РФ и госкорпорации "Росатом", добавил Лихачев. За проводимыми работами наблюдали специалисты агентства из 33-й команды МАГАТЭ, находящейся на объекте, отметил он. "Восстановление второй линии (" Ферросплавная-1") позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения и минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью", - подчеркнул Лихачев.
рф, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, запорожская аэс, магатэ
РФ, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Росатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
23:54 05.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев.
"Ремонтные бригады "Росатома" завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано", - сказал в четверг Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Лихачев поблагодарил специалистов "Росатома", которые, по его словам, не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, "но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса".
"Электротехническое оборудование линии "Ферросплавная-1" было повреждено 10 февраля в результате удара украинских формирований. 27 февраля мы смогли приступить к ремонтным работам, которые стали возможны благодаря введению локального режима прекращения огня", - добавил он.
Договоренности об этом были достигнуты с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке министерства обороны РФ, Росгвардии и министерства иностранных дел РФ и госкорпорации "Росатом", добавил Лихачев. За проводимыми работами наблюдали специалисты агентства из 33-й команды МАГАТЭ, находящейся на объекте, отметил он.
"Восстановление второй линии (" Ферросплавная-1") позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения и минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью", - подчеркнул Лихачев.
