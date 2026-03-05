https://1prime.ru/20260305/limit-868034037.html

Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона

Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона - 05.03.2026, ПРАЙМ

Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона

Лимит госдолга Китая в 2026 году составит 48,55 триллиона юаней (7,04 триллиона долларов), следует из проекта бюджета на текущий год. | 05.03.2026, ПРАЙМ

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Лимит госдолга Китая в 2026 году составит 48,55 триллиона юаней (7,04 триллиона долларов), следует из проекта бюджета на текущий год. "В 2026 году верхний предел госдолга составит 48,550 триллиона юаней, верхний предел обычных долгов местных правительств – 18,868 триллиона юаней, а лимит их целевых долгов – 44,318 триллиона юаней (7,01 триллиона долларов)", - говорится в документе, опубликованном в четверг на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

