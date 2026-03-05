Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260305/limit-868034037.html
Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона
Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона - 05.03.2026, ПРАЙМ
Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона
Лимит госдолга Китая в 2026 году составит 48,55 триллиона юаней (7,04 триллиона долларов), следует из проекта бюджета на текущий год. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T06:06+0300
2026-03-05T06:06+0300
экономика
финансы
мировая экономика
китай
пекин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868034037.jpg?1772679964
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Лимит госдолга Китая в 2026 году составит 48,55 триллиона юаней (7,04 триллиона долларов), следует из проекта бюджета на текущий год. "В 2026 году верхний предел госдолга составит 48,550 триллиона юаней, верхний предел обычных долгов местных правительств – 18,868 триллиона юаней, а лимит их целевых долгов – 44,318 триллиона юаней (7,01 триллиона долларов)", - говорится в документе, опубликованном в четверг на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, китай, пекин
Экономика, Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин
06:06 05.03.2026
 
Лимит госдолга Китая в 2026 году составит $7,04 триллиона

Лимит госдолга Китая в 2026 году составит 48,55 триллиона юаней

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Лимит госдолга Китая в 2026 году составит 48,55 триллиона юаней (7,04 триллиона долларов), следует из проекта бюджета на текущий год.
"В 2026 году верхний предел госдолга составит 48,550 триллиона юаней, верхний предел обычных долгов местных правительств – 18,868 триллиона юаней, а лимит их целевых долгов – 44,318 триллиона юаней (7,01 триллиона долларов)", - говорится в документе, опубликованном в четверг на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаКИТАЙПекин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала