2026-03-05T16:51+0300
2026-03-05T16:51+0300
бизнес
ормузский пролив
персидский залив
сша
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, при этом порядка 1 тысячи - находятся в Персидском заливе, заявила глава страховой структуры Lloyd's Market Association (LMA). "С воскресенья, 1 марта, через Ормузский пролив прошло не менее 40 судов", - заявила глава LMA Шила Кэмерон (Sheila Cameron), которую цитирует агентство Рейтер. Руководитель LMA отмечает также, что приблизительно 1 тысяча судов, около половины из которых - нефтяные и газовые танкеры, остается в Персидском заливе и прилегающих водах, а их совокупная стоимость превышает 25 миллиардов долларов. Кэмерон отметила также, что подавляющее большинство этих судов застраховано на лондонском рынке и страхование "в настоящее время остается в силе", говорится в материале. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
ормузский пролив
персидский залив
сша
бизнес, ормузский пролив, персидский залив, сша
Бизнес, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США
16:51 05.03.2026
 
Минимум 40 судов прошли через Ормузский пролив с 1 марта, заявили в LMA

LMA: не менее 40 судов прошли через Ормузский пролив с 1 марта

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 40 судов прошло через Ормузский пролив с 1 марта, при этом порядка 1 тысячи - находятся в Персидском заливе, заявила глава страховой структуры Lloyd's Market Association (LMA).
"С воскресенья, 1 марта, через Ормузский пролив прошло не менее 40 судов", - заявила глава LMA Шила Кэмерон (Sheila Cameron), которую цитирует агентство Рейтер.
Руководитель LMA отмечает также, что приблизительно 1 тысяча судов, около половины из которых - нефтяные и газовые танкеры, остается в Персидском заливе и прилегающих водах, а их совокупная стоимость превышает 25 миллиардов долларов.
Кэмерон отметила также, что подавляющее большинство этих судов застраховано на лондонском рынке и страхование "в настоящее время остается в силе", говорится в материале.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике
Вчера, 16:45
 
БизнесОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСША
 
 
