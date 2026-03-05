https://1prime.ru/20260305/magate-868061589.html
МАГАТЭ заявило о восстановлении линии электропередачи "Ферросплавная-1"
МАГАТЭ заявило о восстановлении линии электропередачи "Ферросплавная-1"
энергетика
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Линия электропередачи "Ферросплавная-1" 330 киловольт восстановлена и подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Линия электропередачи "Феросплавная-1" 330 киловольт восстановлена и вновь подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках местного прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
запорожская область
