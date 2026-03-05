Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Линия электропередачи "Ферросплавная-1" 330 киловольт восстановлена и подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Линия электропередачи "Феросплавная-1" 330 киловольт восстановлена ​​и вновь подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках местного прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
запорожская область
магатэ, запорожская аэс, запорожская область
Энергетика, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область
19:52 05.03.2026
 
МАГАТЭ заявило о восстановлении линии электропередачи "Ферросплавная-1"

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Линия электропередачи "Ферросплавная-1" 330 киловольт восстановлена и подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Линия электропередачи "Феросплавная-1" 330 киловольт восстановлена ​​и вновь подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках местного прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Более 200 членов спецподразделения МЧС будут защищать ЗАЭС
17 февраля, 16:20
 
ЭнергетикаМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
