МАГАТЭ заявило о восстановлении линии электропередачи "Ферросплавная-1"

МАГАТЭ заявило о восстановлении линии электропередачи "Ферросплавная-1"

2026-03-05T19:52+0300

энергетика

магатэ

запорожская аэс

запорожская область

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Линия электропередачи "Ферросплавная-1" 330 киловольт восстановлена и подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Линия электропередачи "Феросплавная-1" 330 киловольт восстановлена ​​и вновь подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ, проведенных в рамках местного прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

